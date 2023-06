L’Arabia squassa il mercato, nel frattempo il Real Madrid tenta Mbappè con Luis Enrique vicinissimo al PSG

Tempo di lettura 1 minuto

Il campionato saudita continua a movimentare le compravendite calcistiche europee anche per quanto riguarda gli allenatori, i blancos intanto vogliono il colpaccio

Il vaso di Pandora ormai è scoperchiato. L’Arabia Saudita sta fagocitando il calciomercato e ogni giorno si susseguono rumors e news di questa nuova tendenza. È arrivata l’ufficialità per quanto riguarda l’approdo di Koulibaly all’Al-Hilal che già si era assicurato il centrocampista portoghese Ruben Neves. Adesso anche Roberto Firmino, liberato dal Liverpool, sembra aver intrapreso quella strada. L’attaccante brasiliano è a un passo dall’Al-Ahli che ha quasi preso anche il portiere Mendy dal Chelsea. Non solo giocatori anche allenatori. Massimiliano Allegri sembra aver rifiutato le sirene arabe mentre invece Gennaro Gattuso è a un passo dal trasferirsi nella Saudi League. Aperte le discussioni nelle ultime ore per il suo approdo in Arabia.

In Europa intanto si susseguono le voci che vogliono Kylian Mbappè al Real Madrid già quest’estate. Dopo aver chiuso le porte al rinnovo sembra che il PSG abbia aperto alla possibilità di vendere il talento francese. Le merengues lo hanno messo nel mirino come unico obiettivo e pare che il prezzo si aggiri sui 200 milioni più bonus, nel frattempo le merengues hanno preso in prestitto l’attaccante Joselu dall’Espanyol. L’estate è lunga quindi non mancheranno sorprese. Intanto all’ombra della Tour Eiffel sembra tutto pronto per l’arrivo di Luis Enrique sulla panchina parigina. Mercoledì sarebbe il giorno del suo annuncio ufficiale.

Glauco Dusso