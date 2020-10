Lapadula stende il Bologna: il Benevento vince 1-0

Tre punti d’oro per i sanniti che salgono a sei punti in classifica

In uno degli incontri del pomeriggio del terzo turno di Serie A si affrontano Benevento e Bologna in un match importante per le due compagini che vogliono i tre punti.

La partita nel primo tempo vive di poche fiammate soprattutto della squadra ospite che dalla mezz’ora in poi si fa pericolosa dalle parti di Montipò. Ci provano Barrow e Skov Olsen ma entrambi arrivati davanti al portiere avversario si fanno ipnotizzare e gli calciano addosso. Benevento ben messo in campo ma che fatica a creare occasioni nella prima frazione. Si va al riposo sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa le due squadre sono più vive; il primo pericolo lo creano i sanniti con Caprari che liberato al tiro da Lapadula calcia alto da buona posizione. Il Bologna risponde con Schouten che servito da Barrow conclude a botta sicura ma trova ancora Montipò a dire di no. Al minuto sessantasei arriva il vantaggio della Strega: da azione d’angolo Lapadula va in spaccata e spinge il pallone alle spalle di Skorupski. I felsinei rispondono subito e troverebbero anche la rete del pari con Svanverg abile a metterla dentro dopo una mischia in area, tuttavia l’arbitro annulla il gol, dopo aver rivisto le immagini al Var, per un tocco di mano di De Silvestri durante l’azione. Nel finale prova il forcing il Bologna ma senza riuscire a produrre occasioni degne di nota. Finisce il match, il Benevento vince 1-0 contro il Bologna.

Secondo successo in tre gare per gli uomini di Inzaghi che battono di misura un Bologna troppo impreciso sotto porta. Grande inizio di stagione dunque per i giallorossi, mentre i rossoblu sbattono su Montipò e perdono la seconda partita stagionale.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti