Lapadula abbatte l’Udinese, il Lecce è ancora vivo

Finisce 2-1 per i salentini che si giocheranno la salvezza all’ultima giornata vista la contemporanea sconfitta del Genoa a Sassuolo (0-5)

Umori diametralmente opposti in campo alla Dacia Arena quest’oggi. Udinese salva e rilassata, Lecce alla disperata ricerca di una vittoria con un orecchio teso verso il Mapei Stadium, il Genoa non dovrà fare più di un punto. In caso contrario sarà retrocessione per gli uomini di Liverani che nelle ultime partite hanno creato tanto ma anche concesso troppo agli avversari. Dopo la vittoria di Cagliari mister Gotti continua a ruotare i suoi, stavolta in attacco al fianco di Okaka tocca a Nestorovski. Ter Avest sostituisce lo squalificato Stryger Larsen. Giallorossi con Saponara in panchina, davanti il tridente formato da Falco, Lapadula e Shakhov. Arbitra la delicata sfida Daniele Orsato.

Il Lecce conferma quanto visto nelle settimane precedenti ovvero la fragilità difensiva. A giri bassi l’Udinese comincia a farsi pericoloso dalle parti di Gabriel. Al 6′ è un tiro di Fofana a lambire il palo dell’estremo leccese. Al quarto d’ora de Paul impegna il portiere con un tiro cross respinto in corner. Dalla bandierina lo stesso argentino mette in mezzo un pallone che Okaka colpisce di testa e che termina di poco alto sulla traversa. Il Lecce fa possesso ma non punge. Al 34′ gran palla di Sema per de Paul che in mezzo all’area calcia addosso a Gabriel.

Al 36′ si sblocca la situazione: angolo battuto dal solito de Paul e Samir incorna senza lasciare scampo a difesa e portiere, friulani in vantaggio. Passano tre minuti e un pallone vagante in area bianconera incoccia sulle braccia prima di Troost-Ekong e poi di Becao, calcio di rigore. Mancosu, dopo due errori, non fallisce, 1-1. Passato lo spavento il Lecce va al riposo con un pareggio tutto da giocare, nel frattempo il Genoa è sotto di due gol con il Sassuolo.

Nella ripresa le squadre appaiono bloccate, l’Udinese non vuole forzare, il Lecce forse teme di scoprirsi e attende. Si fa male Mancosu dopo dieci minuti e lascia il campo a Majer. Negli ultimi venti minuti i giallorossi capiscono che è il momento di accelerare, vista anche la clamorosa debacle del Genoa contro il Sassuolo. Ci prova Shakhov da fuori area, il suo tiro è innocuo. Al 79′ clamorosa palla gol per Lucioni che sugli sviluppi di un corner conclude a colpo sicuro da centro area, sfera alta.

I salentini spingono più che possono e all’81’ sono premiati: bella triangolazione stretta tra Barak e Lapadula, il primo arrivato sul fondo serve l’attaccante che deve solo spingerla dentro. Delirio sulla panchina di Liverani, rete che arriva come una liberazione. Il Lecce deve custodire il vantaggio ma all’88’ rischia grosso con Lasagna lanciato a campo aperto verso Gabriel, la punta troppo altruista scarica dietro ma nessuno lo aveva seguito. Gli ospiti tengono e il triplice fischio regala la gioia dei tre punti ai ragazzi di Liverani.

Lecce a un punto dal Genoa, altra bella prova. Nell’ultimo turno i giallorossi se la vedranno con il Parma mentre il Genoa ospiterà il Verona. Servirà vincere a tutti i costi sperando che i rossoblu non portino a casa un successo. Per l’Udinese sconfitta indolore in un campionato alla fine soddisfacente.

Glauco Dusso