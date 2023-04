Lampard torna al Chelsea ma fino a giugno

La leggenda Blues ha accettato un contratto di 6 mesi per aiutare la sua squadra del cuore in questo momento complicato

Il Chelsea ha scelto di affidarsi a Frank Lampard in panchina fino a giugno, così da avere anche più tempo per poter scegliere l’allenatore della prossima stagione. Lampard torna sulla panchina dei Blues dopo averli allenati per un anno e mezzo tra il 2019 e il 2021, quando venne esonerato per far posto a Tuchel.

Lampard trova una panchina dopo esser stato esonerato dall’Everton a fine gennaio per aver raccolto 15 punti in 20 giornate, un bottino che proiettava le Toffees in fondo alla Premier League.

Per la prossima stagione, oltre a Nagelsmann e Luis Enrique, il Chelsea sta valutando anche il clamoroso ritorno di Antonio Conte, libero dopo l’esperienza non proprio positiva con il Tottenham.

Davide Farina