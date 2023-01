Lampard esonerato, la decisione dell’Everton

L’ex bandiera del Chelsea è stato sollevato dall’incarico di manager dei Toffees. Fatale l’ultima sconfitta rimediata a Londra con il West Ham

Salta la panchina di Frank Lampard. Dopo l’ultima sconfitta in casa del West Ham per 0-2, decisiva la doppietta di Bowen, l’Everton ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex bandiera del Chelsea. Bilancio disastroso della formazione di Liverpool, che non vince una gara addirittura dallo scorso 22 ottobre (contro il Crystal Palace 2-0), e che si trova al penultimo posto in classifica a soli 15 punti. Score terribile in Premier League. In mezzo la doppia eliminazione dalle coppe inglesi. Prima in Carabao Cup per mano del Bournemouth a novembre e poi dalla FA Cup a gennaio contro il Manchester United.

Sandro Caramazza