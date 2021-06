L’Alessandria fa festa: dopo 46 anni torna in Serie B

I grigi di Moreno Longo la spuntano ai rigori dopo una doppia finale senza reti contro il Padova

L’Alessandria torna in Serie B e completa in quadro delle quattro promozione dalla C per la prossima stagione. Il cammino dei piemontesi, guidati da Moreno Longo, è stato tutt’altro che semplice e non sempre la squadra ha convinto fino in fondo. Quello che conta però è il risultato finale, con i grigi che tornano finalmente in serie cadetta dopo una lunghissima attesa.

Ripercorrendo il cammino dell’Alessandria ai play-off si notano le due sole vittorie in sei match nei tempi regolamentari che però sono bastate per arrivare fino in fondo. Nel primo turno contro la Feralpisalò è prevalso il fattore casa con due 1-0 che hanno premiato i piemontesi grazie al miglior piazzamento in regular season. In semifinale contro l’Albinoleffe è stato invece l’opposto, due vittorie per 1-2 della squadra in trasferta e supplementari che premiano ancora i piemontesi con la rete di Stanco.

Nella doppia finale con il Padova prevale la tensione e le due compagini non riescono a pungersi e trovare la via della rete in nessuno dei due incroci. Dopo i supplementari anche questi senza gol si è andati ai calci di rigore, dove l’Alessandria ha avuto la meglio a causa dell’errore avversario di Gasbarro e grazie al penalty decisivo di Rubin.

Dopo 46 anni è dunque di nuovo Serie B per l’Alessandria con mister Moreno Longo che soli 5 mesi dopo il suo arrivo può esultare per un grande traguardo che nessuno dei suoi predecessori era riuscito a raggiungere.

Fonte foto: torino.repubblica.it

Alessandro Fornetti