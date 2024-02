L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo batte 6-0 l’Inter Miami di Messi

Tempo di lettura meno di un minuto

Nella partita valevole per la Riyadh Season Cup la formazione saudita ha vinto nettamente contro quella americana, CR7 non ha preso parte all’incontro, mentre la Pulce ha giocato soltanto pochi minuti

Era un incontro atteso, voluto, organizzato per ricreare in barba al tempo che passa una rivalità sportiva straordinaria che ha caratterizzato gli ultimi quindici anni di calcio mondiale. Purtroppo però, né Cristiano Ronaldo né Lionel Messi hanno potuto prendere parte alla sfida tra Al Nassr ed Inter Miami, valevole per la Riyadh Season Cup. Il fenomeno portoghese ha saltato la partita per infortunio, mentre il fuoriclasse argentino ha giocato soltanto per sette minuti nel finale. Per la cronaca, il match è terminato con un roboante 6-0 per la formazione saudita: tripletta del brasiliano Talisca e reti di Otavio, Laporte e Mohammed Maran. Una gara senza storia.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.com)