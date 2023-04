L’Al Hilal pronto ad offrire 400 milioni l’anno a Messi

Il fuoriclasse argentino probabilmente non rinnoverà col Paris Saint-Germain e su di lui è piombato il club saudita con un’offerta mostruosa, ma Leo vorrebbe continuare a giocare in Europa un altro anno

Si fanno sempre più insistenti le voci della separazione tra Psg e Messi al termine di questa stagione e perciò parallelamente è partita una mini asta tra le poche squadre che si potrebbero permettere il fuoriclasse argentino. C’è l’ipotesi del romantico ritorno a Barcellona, quella del trasferimento all’Inter Miami nella MLS, ma stando ai media argentini ci potrebbe essere una terza opzione. L’Al Hilal, formazione del campionato saudita, sarebbe infatti disposta ad offrire alla Pulce un biennale da ben 400 milioni di euro l’anno. L’obiettivo è quello di ricreare in terra d’Arabia il duello con Cristiano Ronaldo, che attualmente milita nell’Al Nassr. Per ora, nessuna risposta dall’entourage di Messi, che però, sempre stando a quanto riferito dalla stampa albiceleste, vorrebbe giocare almeno un’altra stagione in Europa per prepararsi al meglio in vista della Copa America del prossimo anno.

Luca Missori

(Fonte immagine: Besoccer.com)