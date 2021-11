Laguna magica! Venezia ora di fronte alla montagna Inter

Tre risultati utili consecutivi, 7 punti su 9, la squadra di Zanetti concluderà il suo mese sugli scudi al cospetto dei campioni d’Italia sabato sera, il tecnico, però, può già essere soddisfatto e fiducioso per il resto della stagione

In pochi leggendo la rosa del Venezia sbarcato in serie A avrebbero puntato qualcosa sulla posizione attuale. Dopo tredici giornate la squadra di Paolo Zanetti, confermato dalla dirigenza lagunare dopo il miracolo dello scorso anno in cadetteria, si è installata in quattordicesima posizione, per ora al sicuro a 6 punti dalla zona “rossa”. Proprio la società ha deciso di puntare fermamente su di lui, anche dopo le prime sconfitte di questa stagione. Perseveranza che ha premiato. Inoltre un mercato mirato ha arricchito la rosa con giocatori non di nome ma sicuramente funzionali al gioco del tecnico.

In porta dopo qualche giornata si è deciso di puntare sul sicuro. Sergio Romero, svincolato, è arrivato a dare quell’esperienza necessaria per guidare un reparto che aveva bisogno di certezze. Altro punto cardine sta piano piano diventando Mattia Caldara, arrivato in prestito dal Milan in cui si era perso tra infortuni e brutte figure. Il ragazzo ammirato all’Atalanta non poteva essere svanito nel nulla. Inoltre stanno venendo fuori i nuovi acquisti Haps ed Ebuehi, oltre ai già presenti Mazzocchi e Ceccaroni.

A centrocampo il colpo più costoso dell’estate lagunare, Gianluca Busio. L’italoamericano arrivato da Kansas City per 6 milioni si è dimostrato una presenza importante e insieme a Vacca rappresentano un’ottima diga centrale. Da non dimenticare Ampadu, in prestito dal Chelsea, e Domen Crnigoj.

Le cose più importanti, però, arrivano dal fronte offensivo. Sono due i giocatori che non hanno accusato il salto di categoria. In primis Mattia Aramu, che ha spento alcune malelingue che lo volevano decisivo soltanto in B. Il trequartista ha confermato la sua classe messa a servizio delle punte oltre a essere un cecchino dal dischetto. Poi c’è Dennis Johnsen che ha sorpreso tutti con il suo moto perpetuo sulla fascia offensiva. Davanti grande sorpresa dal mercato: David Okereke, arrivato in prestito dal Bruges. Suoi i gol da tre punti negli ultimi due successi del Venezia con Roma e Bologna. Da sottolineare anche Thomas Henry, decisivo in quel di Empoli, approdato anche lui nella sessione estiva dal campionato belga.

Sono 15 i punti messi insieme dai veneti fino ad oggi. Sabato al Penzo arriva l’Inter di Simone Inzaghi e qui le cose si fanno dure. Un fatto è certo, la squadra non si farà intimorire e giocherà come sempre, con il gioco che Paolo Zanetti ha messo in pratica fino ad ora. Chissà che non ne venga un’altra sorpresa, per informazioni chiedere a Josè Mourinho.

Glauco Dusso