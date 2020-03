La vittoria più importante della Lazio: il gran rifiuto alla fusione cittadina

Se è vero che il mito di Silvio Piola caratterizza la prima metà dello scorso secolo in casa biancoceleste, c’è un altro eroe che non è mai stato dimenticato dai tifosi laziali

La S.S.Lazio nacque il 9 gennaio 1900 in Piazza della Libertà nel quartiere Prati a Roma. Poco più di 90 anni fa rischiò di sparire a causa di una fusione voluta dal Partito fascista, ma andiamo nel dettaglio.

Era il 1927, le squadre del Nord Italia primeggiavano e vincevano costantemente le finali nazionali del campionato di calcio. Per contrastare lo strapotere settentrionale il Partito fascista pensò di creare una nuova squadra che portasse il nome della capitale e comprendesse tutte le realtà calcistiche romane. Incaricato dell’ambizioso progetto fu Italo Foschi, che aveva come priorità inglobare la S.S.Lazio, la squadra romana più forte in quel determinato momento storico.

Uno dei padri fondatori della prestigiosa polisportiva biancoceleste, Olindo Bitetti, si rivolse all’amico Generale Giorgio Vaccaro per bloccare l’iniziativa della politica capitolina. Italo Foschi espose alle due personalità il progetto nei dettagli: la nuova realtà si sarebbe chiamata Associazione Sportiva Roma e avrebbe avuto come colori sociali il giallo ed il rosso. La reazione da parte di Vaccaro fu veemente: “La Lazio è Ente Morale dal 1921 per Regio Decreto, non può scomparire”, scattò quindi la controproposta da parte del Generale, ovvero creare una nuova squadra fondendo le varie società capitoline, ma chiamandola Lazio e adottando i colori bianco e celeste. Foschi rimase di stucco di fronte alla dichiarazione di Vaccaro, ma si arrivò ad un compromesso, fondere tutte le società del territorio circostante tranne la S.S.Lazio, che sarebbe rimasta un’ente a parte. Come giustificativo al regime venne riferito che il binomio cittadino sarebbe stato da stimolo per la crescita anche della neonata società.

Il Generale Vaccaro viene salutato ancora oggi dai tifosi laziali come uno dei più grandi eroi della storia biancoceleste, emblematico uno striscione che campeggia spesso nella Curva Nord durante i derby capitolini “Vincemmo decidendo di non essere voi”.

FOTO:Laziowiki.org

Marco Fabio Ceccatelli