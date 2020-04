La vita domestica dei calciatori

Chi più chi meno sta condividendo sui propri social le varie attività che permettono di diversificare le giornate

Questi giorni di clausura forzata a causa dell’emergenza COVID-19 hanno portato tutti i fruitori di internet ad utilizzare ancora maggiormente quella che ad oggi è quasi l’unica finestra, seppur con contorni diversi, verso il mondo dell’informazione. Coloro che sono appassionati di calcio, con i campionati fermi ovviamente, magari vorranno sapere come stanno passando la quarantena i giocatori delle loro squadre preferite.

Sponda Lazio i più attivi sono Acerbi e Immobile, con il primo che non molla di un colpo la tenuta atletica e sfrutta la solitudine domestica per intensificare il lavoro e il secondo che ha intensificato i tornei di playstation, per buona pace della moglie.

A Napoli Lorenzo Insigne oltre ad avere festeggiato il compleanno del piccolo Christian ha continuato ad allenarsi e a lanciare le cosiddette challenge social sfidando sui vari profili compagni ed amici. Dello stesso avviso anche il compagno di squadra Allan che ha provveduto a delle sedute online di allenamento insieme al suo personal trainer.

In casa Juventus, invece troviamo Paulo Dybala alle prese con la fidanzata, Oriana Sabatini, a palleggiare in giardino, Douglas Costa a pubblicare video dove balla insieme alla compagna, e Matthijs de Ligt che ne sta approfittando cercando di colmare le sue lacune linguistiche con l’italiano.

A Parma c’è il mister del Milan Stefano Pioli, che sta trascorrendo in isolamento nella sua villetta il periodo di quarantena. Con la compagnia della moglie Barbara e del suo fidato labrador, in ansia per le condizioni della mamma che si trova dall’altra parte della città. Atmosfera diversa in casa Hernandez, dove Theo si è improvvisato un insolito dj di una postazione musicale corredata da rotoli di carta igienica e detersivi.

Antonio Candreva dell’Inter si continua ad esibire con la compagna in siparietti che sono un misto tra balletti e allenamenti a bassa intensità. Alexis Sanchez invece si è proprio reinventato taglialegna e si mette alla prova spostando tronchi di legna nel suo giardino.

Foto: Corriere dello Sport

Cesare D’Agostino