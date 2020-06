La vince Dzeko, Roma – Sampdoria 2-1 analisi e pagelle

Il bomber bosniaco ribalta da solo una partita maledetta

La Roma si ripresenta ai nastri di partenza del campionato con tre sorprese in formazione: Ibanez (al suo esordio assoluto nel nostro campionato), il redivivo Pastore e Bruno Peres, preferito a Zappacosta, ancora in ritardo di condizione.

Dal canto suo Ranieri, con Quagliarella e Ferrari indisponibili, si affida a Tonelli e Gabbiadini.

La Roma parte bene: dopo appena due giri e mezzo di lancette Dzeko, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, impegna Audero in una parata plastica.

La Sampdoria sembra più in palla a livello fisico, fin da subito alza un pressing asfissiante, ma quando viene eluso sono guai: come al 5° minuto, quando Dzeko, imbeccato da Mkhitaryan, impegna con un diagonale insidioso Audero, che risponde da par suo.

Terza occasione da gol in nove minuti per la Roma: Pastore raccoglie una palla a limite dell’area e s’inventa uno slalom pazzesco anche il tiro è potente ma Audero, ancora una volta, chiude lo specchio della porta.

Gol mangiato, gol subito: la legge non scritta del calcio è spietata e così dopo appena un minuto, Diawara sbaglia un disimpegno serve Gabbiadini che salta Mirante e appoggia in rete.

Sampdoria in vantaggio.

Al 18° la Roma va vicinissima al pareggio: Dzeko prova l’incursione sulla sinistra e mette al centro un cross innocuo, Augello sbaglia il disimpegno e di testa serve Mkhitaryan, che nel cuore dell’area tira di destro ma troppo centrale.

Diawara non è in giornata ed al 27° perde un altro pallone nella sua metà campo: Janko, ne approfitta e calcia da fuori area, la palle esce di un soffio.

Alla mezz’ora la Roma pareggia con un gran gol di Veretout, ma il gol viene annullato, perché precedentemente il pallone era rimbalzato sul braccio di Perez.

A dir la verità la palla ha preso il gomito dello spagnolo e la distanza era pochissima ed il braccio completamente attaccato al corpo.

In chiusura di tempo i doriani sfiorano il gol con Thorsby, che sfugge al controllo di Smalling ma da posizione favorevole si fa ipnotizzare dall’ex Mirante.

Nel secondo tempo Kolarov migliora e scende più spesso e con maggior precisione: in una di queste discese serve Mkhitaryan, ma il suo tiro termina fuori di un soffio.

Gli uomini di Ranieri rispondono bene e Jankto impegna Mirante, in una buona parata.

Al 63° arriva il pareggio della Roma: Pellegrini inventa un passaggio clamoroso per Dzeko, che di sinistro al volo batte Audero.

La Roma è in partita ma è sfortunata: cinque minuti dopo la “perla” di Dzeko è Kolarov, su punizione, a cogliere il palo.

Quando tutto sembrava finito c’è il lampo del fuoriclasse: il lampo di Edin Dzeko, che raccoglie un lancio senza pretese di Cristante e lo trasforma in pepita d’oro.

La Roma può ancora sperare nel 4° posto, Ranieri trema dato che si trova ad un solo punto dalla retrocessione.

Pagelle:

Mirante 6: Incolpevole su gol, poi due buoni interventi a tenere in piedi la sua squadra.

Bruno Peres 4,5: In difesa ha dei limiti, si sa, ma anche in fase offensiva non riesce a fare un cross utile. (dal 60° Zappacosta SV. ).

Ibanez 5: Sarebbe dovuto (potuto) essere un esordio comodo, non è stato così, non può nulla sul gol è ancora (comprensibilmente) sbalestrato.

Smalling 5: Doveva essere la guida del suo compagno di riparto, non è stato così. Spesso si perde l’uomo, sul gol doriano ha la compartecipazione con Diawara.

Kolarov 6: Male nel primo tempo, mentre nel secondo tempo domina sulla sua fascia e sfiora il gol del vantaggio.

Diawara 4: Sbaglia tutto quello che può sbagliare e da uno di questi errori nasce il gol dei doriani. (dal 60° Cristante 6 : Dal suo piede arriva il gol vittoria).

Veretout 5,5: Trova il gol ma gli viene annullato dal VAR per un tocco di gomito di Perez, è un moto perpetuo ma non sempre è preciso.

Perez 5: Il giovane spagnolo abbassa spesso la testa per mettersi in proprio a volte gli va bene altre meno. Potrebbe essere un cavallo di razza, per ora è un “cavallo matto”. ( dal 71° Under SV. Il giovane turco sembra già lontano da Roma).

Pastore 5: Fa una giocata da fuoriclasse ed Audero gli toglie la soddisfazione del gol, poi sparisce e perde anche due palloni che potevano essere importanti. ( Dal 60° Pellegrini 6,5: Il passaggio per il pareggio di Dzeko vale da solo il voto.

Mkhitaryan 5.5: Parte bene, con un grande assist per Dzeko, poi piano piano si spegne. ( Dal 83° Kalinic SV.)

Dzeko 8: E’ l’unico che ci prova sempre, corre per i suoi compagni, fornisce assist e cerca di concludere. Una doppietta pazzesca a corollario della sua prestazione.

All. Fonseca 7: Si accorge di non aver azzeccato la formazione e ripara con i cambi, decisivi quelli di Pellegrini e Cristante.

Fonte foto: Trasfertmarket

Firma: Alessandro Nardi