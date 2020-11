La versione di Henrikh

La seconda giovinezza del trequartista armeno, trascinatore della Roma in questa prima parte di stagione

E’ stata un’estate turbolenta per la Roma. Nel bel mezzo dell’emergenza Covid i giallorossi hanno affrontato un passaggio di proprietà, un calciomercato breve ma intenso sia in entrata che in uscita ed un inizio di stagione monopolizzato dal caso Diawara, costato la sconfitta a tavolino con il Verona per 3-0. Da quel momento in poi però, solo risultati utili per la squadra di Fonseca, che deve ringraziare un giocatore su tutti: Henrikh Mkhitaryan.

Mkhitaryan nasce ad Erevan, capitale dell’Armenia, nel 1989. Trascorre l’infanzia in Francia per seguire la carriera calcistica del padre (attaccante), ma due anni dopo essere tornato in patria, nel 1995, rimane orfano proprio di suo papà. La sua carriera inizia di fatto nel 2004, quando entra nelle giovanili del P’yownick. L’esordio in prima squadra avviene nel 2006, mentre nel 2010, dopo un anno al Metalurh, Henrikh passa allo Shakthar e lì inizia a farsi apprezzare dal grande pubblico, sia in Ucraina che in Europa. Nel 2013 infine, dopo 38 reti in 72 partite, il trequartista armeno arriva al Borussia Dortmund come sostituto di Mario Gotze e grazie a Jurgen Klopp compie il definitivo salto di qualità. Il resto è storia recente e nota, l’avventura non proprio entusiasmante al Manchester United (complici i tanti infortuni), la parentesi leggermente migliore all’Arsenal e poi il passaggio alla Roma nel settembre del 2019.

Dopo una prima stagione con qualche acciacco fisico di troppo (e 9 reti in 22 presenze), Mkhitaryan ha iniziato alla grande il nuovo campionato. Fonseca non rinuncia quasi mai a lui e lo impiega dove serve su tutto il fronte d’attacco: trequartista, esterno alto, seconda punta. Contro il Genoa l’armeno è stato addirittura schierato come falso nueve ed ha risposto con una tripletta. Di gara in gara Henrikh si sta dimostrando sempre più un perno del gioco offensivo della Roma e sembra tornato quello degli anni d’oro del Borussia Dortmund. L’unica incognita restano gli infortuni, se questo fattore non si mette di traverso però Mkhitaryan ha tutte le carte in regola per prendersi il ruolo che gli spetta nella Roma, regalandosi una seconda parte di carriera all’altezza di ciò che un giocatore della sua classe meriterebbe.

Luca Missori