La Uefa scontenta i tifosi del Rangers e del Napoli

Per questioni di sicurezza legate alla scomparsa della regina Elisabetta II sono state annullate le trasferte ad entrambe le tifoserie

Rangers-Napoli è stata posticipata da ieri a oggi, inoltre sarà chiuso il settore ospiti. Una decisione che ha scontentato tutti, i tifosi del Napoli e anche i tifosi scozzesi e questa è la lettera di quest’ultimi:

‘Prendiamo nota dell’annuncio della UEFA che introduce il divieto ai tifosi in trasferta per le prossime partite tra Rangers e Napoli. Ciò è dovuto alla carenza di polizia causata dalla morte della regina Elisabetta II, un evento senza precedenti a memoria d’uomo nel Regno Unito. La squalifica dei tifosi in trasferta è fonte di profondo rammarico mentre non vedevamo l’ora di accogliere i tifosi dell’SSC Napoli sotto le luci dell’Ibrox Stadium in quella che sarà sicuramente una notte emozionante. Siamo anche profondamente rattristati dal fatto che la UEFA abbia imposto una restrizione ai tifosi dei Rangers in visita allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita di ritorno, per motivi di “integrità sportiva”.

Fonte foto: ArenaNapoli.it

Stefano Rizzo