La Trinacria del calcio e il ricordo delle siciliane in Serie A

Il ricordo di quelle belle annate dove Palermo, Messina e Catania erano una giovane e godibile realtà e dove dalle loro rose sbocciavano fior di giocatori contesi da mezza Europa. Nel ricordo di quei presidenti che furono artefici di successo e fallimento delle tre piazze più grandi della Sicilia

Racconti tramandati da avi parlano di un tale Nicola, pescatore siciliano soprannominato Colapesce per la sua innata abilità di muoversi nell’acqua, che scendendo nelle profondità più buie e fredde si accorse che la Sicilia poggiava su tre colonne. Guardando attentamente il giovane si rese conto che uno dei tre piloni era soffocato dalle crepe, consumato probabilmente dalla lava del vulcano Etna. Si dice sia rimasto a proteggere la terra e i suoi abitanti, e a sorreggerne il peso. La leggenda, inoltre narra che egli riemerga ogni cento anni per rivedere la sua amata Trinacria.

Se Colapesce oggi risalisse l’acqua e collegasse immaginariamente Palermo, Messina e Catania, come fossero punti cardinali, si accorgerebbe del senso di impotenza collettivo che le tre piazze vivono, hanno vissuto e probabilmente, chissà per quanto ancora dovranno sopportare nel sentirsi, sportivamente parlando s’intenda, sedotte, amate, coccolate ma infine abbandonate dai rispettivi presidenti.



Se sfogliassimo le pagine dei racconti dei campionati passati, ci accorgeremmo che nei vari anni disputati in Serie A, il Palermo è riuscito a foraggiare il panorama europeo di molti dei talenti calcistici più noti e famosi: basti pensare a Dybala, Cavani, Toni, Pastore, Barzagli che sono soltanto una ristretta parte, e ovviamente Fabio Grosso, autore del rigore decisivo nei mondiale vinto dall’Italia nel 2006 in Germania. La cantera rosanero per anni è stata oggetto di attenzioni da parte dei principali club, che ben si guardavano dall’incontrare la squadra rosanero sul proprio cammino proprio perché era nota la sua pericolosità. Ricordiamo con piacere la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, che non ebbe per nulla vita facile durante quella partita. Il presidente dei rosanero era Maurizio Zamparini che era subentrato il 21 Luglio del 2002.



Il Messina dal canto suo riuscì a ritagliarsi diversi momenti indelebili in Serie A. Infatti, ad esempio, da neo promossa nell’anno 2004 concluse con un ottimo settimo posto davanti a Roma, Lazio, Fiorentina e Parma. L’esordio fu da favola in casa, con la rimonta ai danni della Roma per 4-3. Il goal vittoria, dopo la tripletta di Montella per i giallorossi venne attribuito al magico pallonetto di Riccardo Zampagna che fece esplodere lo stadio San Filippo. Era la squadra delle punizioni di Alessandro Parisi, eclettivo difensore che aveva la dote innata di calciare il pallone alla Roberto Carlos, ed era temutissimo da tutti i portieri e le barriere avversarie. Ricordiamo Re Arturo Di Napoli, Marco Storari, Iliev, e quel 1-2 commissionato ai danni del Milan, nell’anno 2004. Una partita emozionante e storica per i peloritani che videro un vero e proprio esodo di messinesi a Milano, che poi poterono giustamente godersi e bearsi di uno storico trionfo nella Scala del Calcio. Allora il presidente era Pietro Franza.



Alla celebre locuzione coniata nel 1961 “clamoroso al Cibali”, proprio perché il Catania riuscì ad imporsi per 2-0 sull’Inter del maestro Herrera, seguirono in tempi più moderni altre grandi imprese che la squadra di quello che ne fu il presidente ovvero Antonino Pulvirenti, riuscì a compiere. Si ricorda il reboante 0-4 ai danni di un allora fortissimo Palermo. Impresa nell’impresa fu il fenomenale gesto tecnico della punta Giuseppe Mascara, che da 50 metri s’invento un tiro alla Maradona, calciando al volo e battendo l’allora portiere rosanero Amelia. Nella stessa annata si registrò un ulteriore record, quello dei punti conquistati oltre che evidentemente della salvezza matematica, ben 43.



Oggi Palermo e Messina militano nella Serie D dilettantistica, con la squadra rosanero che primeggia con 5 punti di vantaggio sulla seconda, mentre il Messina galleggia a metà classifica non riuscendo a inanellare prestazioni all’altezza e costanti. I rosanero sono in mano a Dario Mirri, imprenditore palermitano che aveva in Renzo Barbera, storico presidente rosanero, lo zio di suo papà. Quindi un testimone ereditato, che probabilmente non ha precedenti nella storia del calcio. Il Messina è nelle cure della famiglia Sciotto, imprenditori attivi nel ramo dell’automotive e ha in panchina un figlio d’arte illustrissimo: Karel Zeman, nato a Palermo. Chi se la passa un po’ meglio è il Catania che si trova all’ottavo posto della Serie C, nel girone insieme a Reggina e Bari. A capo vi è sempre Pulvirenti con il presidente Davide Franco, attivo soprattutto nel settore delle revisioni contabili e dei fallimenti giudiziari. Sulla panchina siede un ex bomber noto a tutti, Cristiano Lucarelli.



Zamparini, Franza e Pulvirenti, agli occhi di quasi la totalità dei siciliani e non, verranno ricordati come croce e delizia delle tre città. Capaci di raggiungere le vette più illustri del calcio italiano, portando al successo le tre squadre dell’isola e completando geograficamente il campionato italiano di Serie A, che oggi soffre l’assenza di una compagine oltre lo stretto di Messina. Nella speranza che in un tempo non molto lontano si potrà tornare a godere di partite dove le trasferte diventino prima di tutto un’occasione per potersi sollazzare e rilassare nella goduria dello splendore del clima e del cibo siciliano.

Fonte della foto: calciomercatonews

Cesare D’Agostino