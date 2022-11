La testa dell’Italia è altrove: l’Austria vince 2-0 l’amichevole di Vienna

Nel giorno in cui parte il mondiale in Qatar gli azzurri chiudono l’anno con una sconfitta e una prestazione preoccupante, probabilmente figlia del periodo e del pensiero di non essere a Doha

Un 2022 sicuramente da non ricordare. L’Italia di Roberto Mancini esce sconfitta dall’ultimo match dell’anno giocato contro l’Austria in quel di Vienna. Finisce 2-0 per i padroni di casa che si sono imposti meritatamente in un match che poteva avere un risultato anche più largo. Donnarumma ha limitato i danni anche se ha qualche responsabilità sulla punizione di Alaba che è valsa il 2-0. I ragazzi di Rangnick segnano entrambe le reti nel primo tempo ed erano andati in vantaggio con la sgroppata di Schlager ben imbeccato da Arnautovic. L’Austria gioca meglio e si diverte, l’Italia è la copia sbiadita di quella che siamo abituati a vedere. Mancini continua con le sue rotazioni ma quella di ieri non è stata una serata da ricordare per gli azzurri. Da segnalare l’esordio di Miretti e gli ingressi di Zaniolo e Chiesa che hanno vivacizzato la manovra italiana. Appuntamento ora al 2023, cercando di non pensare a quello che sta accadendo a Doha.

Glauco Dusso