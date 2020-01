La storia si ripete, è il tempo delle illusioni alla Del Neri o degli exploit alla Guidolin? La palla passa a Gotti

“Tutto va come deve andare” cantava Max Pezzali nel 2005, quando l’Udinese poteva vantare nomi del calibro di Handanovic, Di Natale, Mauri e Pizarro, con i quali raggiunse a fine stagione la storica qualificazione in Champions League

Nelle ultime giornate il dogma suggerito dall’ex 883 si è tutto sommato realizzato per i ragazzi di Luca Gotti, con la prevedibile sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus (3-1), le vittorie meritate su Cagliari (2-1), Lecce (0-1) e Sassuolo (3-0) e il beffardo 3 a 2 con il quale il Milan l’ha spuntata sui friulani nella prima giornata del girone di ritorno.

Se c’è un match con una dinamica che stona rispetto al risultato sul tabellone dello stadio, è proprio quello di San Siro. L’Udinese ha sciupato l’occasione di tornare addirittura in corsa per un piazzamento europeo. A tradirla sono stati gli uomini che avrebbero dovuto garantirgli il goal nel momento di massimo pressione, ovvero Mandragora e Nestorovski, rei di aver sbagliato degli autentici rigori in movimento. Gli addetti ai lavori sono andati giù duri: “Con attaccanti migliori ora l’Udinese sarebbe al posto del Cagliari”. Severi, ma giusti ci verrebbe da dire.

Non è il caso per i bianconeri di fasciarsi la testa, anche perché il bilancio si può considerare positivo, 24 punti dopo 20 giornate, + 6 rispetto all’annata 2018-2019. Di certo il calendario non è clemente nei prossimi turni, prima la trasferta del Tardini con il Parma, che ha tenuto testa alla Juventus fino a quando non è salito in cattedra Ronaldo. A seguire la sfida all’Inter, impegnata nella corsa scudetto. Nasconde delle insidie immense anche la gara sul campo del Brescia, invischiato nella lotta salvezza, deciso a vendere cara la pelle. Non può lasciare tranquilli neppure l’incontro casalingo con il Verona della settimana successiva, soprattutto in virtù della difesa ermetica degli scaligeri e del contemporaneo problema in zona goal dei friulani.

Gli intellettuali friulani sanno che la storia si ripete, il problema è capire se è il momento delle illusioni alla Tudor, alla Del Neri e alla Colantuono o del ritorno ai vecchi e troppo brevi fasti dell’epoca Guidolin. Solo il pragmatico Luca Gotti potrà sanare questo dubbio amletico. L’Europa League dista appena 6 punti, la terzultima posizione 9, ma si tratta solo di un indizio, servono prove concrete sul campo per spostare l’ago della bilancia da una parte piuttosto che dall’altra.

Foto: Mondoudinese.it

Marco Fabio Ceccatelli