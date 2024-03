La stagione disastrosa della Salernitana

Tempo di lettura 4 minuti

Un approfondimento sull’annata molto negativa dei granata tra cambi in panchina e scelte sbagliate

La stagione della Salernitana è sotto gli occhi di tutti: ultimo posto in Serie A con 14 punti (8 pareggi e 2 sole vittorie) a -11 dal 17esimo posto che varrebbe la salvezza. Ieri è arrivata anche l’ufficialità di Colantuono (clicca qui per saperne di più) che è il quarto allenatore in stagione per i granata. In questo articolo andremo a ripercorrere i problemi e le scelte sbagliate in quest’annata complicata per i campani.

La stagione si aprì con grandi aspettative visto come la squadra aveva concluso il campionato precedente con Paulo Sousa (4 vittorie e 9 pareggi in 16 partite) ma, dopo 2 pareggi con Roma ed Udinese, iniziarono i primi problemi. Durante l’ultimo giorno di mercato la Salernitana ricevette un’offerta, definita irrispettosa da Morgan De Sanctis, da parte del Wolverhampton per Boulaye Dia, il giocatore più forte della rosa. Il senegalese, che aveva già trovato un accordo con il club inglese, spinse per essere ceduto in prestito con diritto di riscatto ma la società, giustamente, rifiutò l’offerta e non convocò Dia per la gara successiva contro il Lecce. Ci furono altri problemi con il giocatore che dopo un infortunio in nazionale tardò, e non poco, a rientrare a Salerno che combaciarono con 5 sconfitte in 6 partite che portarono all’esonero di Paulo Sousa, anche per frizioni con la società che ha riportato di recente il presidente Iervolino, e all’ingaggio di Filippo Inzaghi. Con Pippo, oltre ad aver raggiunto i risultati migliori, la Salernitana aveva un’identità di gioco e, cosa non scontata vista la situazione di classifica, lottava ad ogni partita cercando di uscire da questo momento negativo.

A dicembre Iervolino, per dare un’ulteriore scossa, richiamò Walter Sabatini con il compito di migliorare la squadra durante il mercato invernale. Il dg portò molti volti nuovi con dei prestiti, Basic e Zanoli su tutti, e ‘completò’ il mercato con gli acquisti a parametro zero di Kostas Manolas e di Jerome Boateng. Il tecnico non gradì il lavoro fatto da Sabatini perché, dal suo punto di vista, fu un mercato diverso da quello programmato insieme. Infatti, probabilmente anche per questo, Inzaghi venne esonerato dopo la sconfitta con l’Empoli del 9 febbraio e sostituito con Fabio Liverani. Durante il suo operato il romano dovette risolvere l’ennesimo problema stagionale con Dia che, durante Udinese-Salernitana, si rifiutò di entrare in campo. Il pareggio di quella partita fu l’unico punto di Liverani come allenatore della Salernitana prima dell’esonero. Il presidente Iervolino ha quindi pensato di far tornare l’ex centravanti rossonero fino a giugno ricevendo un secco no con annesse dimissioni da parte dello stesso che pretendeva un contratto valido anche per la prossima stagione. A questo punto la scelta è ricaduta su Stefano Colantuono con l’obiettivo di finire la stagione nel miglior modo possibile.

Per quanto la situazione sia difficile penso che Iervolino e in generale la Salernitana avrebbero potuto gestirla diversamente. Dopo l’esonero di Sousa avrei cercato di dare più fiducia e mezzi possibili ad Inzaghi, invece di fare un mercato diverso da quello programmato ed esonerarlo poco dopo, proprio per evitare una stagione con 4 allenatori diversi. So che è facile parlare dopo ma penso che ogni tanto bisognerebbe fare un passo indietro e analizzare la situazione in maniera oggettiva invece di credere a priori di aver fatto bene il proprio lavoro e dare la colpa all’allenatore.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina