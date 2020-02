La SPAL sprofonda contro il Sassuolo

I neroverdi ribaltano gli estensi e siglano l’uno a due finale con Boga al 90esimo

Per la padrona di casa SPAL la sfida al Sassuolo tra le mura domestiche del Mazza è una occasione ghiotta per accorciare punti in chiave salvezza. Gli uomini di Semplici si presentano con il classico abito quel 3-5-2 composto da due nuovi acquisti a centrocampo Dabo e Castro, i neroverdi allenati da mister De Zerbi rispondono con il sistema di gioco 4-2-3-1 con Caputo terminale offensivo.

Dopo una prima fase di timidi tentativi sferrati dai due club al 23esimo la squadra di casa va in vantaggio complice una lettura errata del portiere Consigli che ostacola Obiang e permette a Bonifazi di depositare in rete.

Al 31esimo Di Francesco in contropiede ha la palla del 2-0 ma il tiro viene respinto da Consigli.

La partita scivola via senza sussulti rilevanti fino al duplice fischio del direttore di gara. La ripresa inzia con lo stesso copione dei primi 45 minuti ovvero la SPAL che attende il Sassuolo e prova a far male in contropiede. Al 63′ però Tomovic entra scomposto su Boga ed è rigore per il Sassuolo. Dagli undici metri Caputo non sbaglia e rimette la sfida in parità.

La SPAL non ci sta, prima ci prova Missiroli poi sulla ribattuta Murgia colpisce il palo.

I ferraresi però non sono precisi e nel finale cresce la compagine ospite che pesca il jolly al 90esimo su cross di Berardi e testa di Boga.

Termina 1-2 questa sfida. Delusione cocente per la SPAL che a tratti ha giocato anche bene ma stasera è ultima da sola in classifica. Il Sassuolo invece ha recuperato lo svantaggio iniziale e ha avuto la forza, anche grazie all’ingresso di Defrel per Traorè, di spingere sull’acceleratore nelle ultime battute. I neroverdi hanno 10 punti di vantaggio sulla terz’ultima Genoa.

Fonte foto: SportSky.it

Stefano Rizzo