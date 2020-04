La situazione nei maggiori campionato europei alla ripresa

Adesso che l’emergenza relativa al COVID-19 sembrerebbe migliorata, si può iniziare a pensare a quando riprenderanno i campionati

Ancora non ci sono certezze su come e quando riprenderanno i campionati di calcio in Europa ma si può ipotizzare che i cinque maggiori tornei verranno portati a termine.

Oggi compiremo una piccola opera di ripasso, al fine di capire in che modo li abbiamo lasciati, nel momento in cui l’Europa è stata messa sostanzialmente in quarantena.

Iniziamo dalla nostra serie A che stava vivendo una stagione sorprendentemente in bilico: dopo anni di dittatura juventina, quest’anno, non sembra così certo che i bianconeri rimangano saldi sul trono del nostro campionato.

Le speranze di abdicazione sono tutte sulle spalle della Lazio, che a sorpresa, ha tirato fuori dal cilindro un campionato straordinario ed al momento della sospensione si trovava ad un solo punto dai bianconeri.

L’Inter, che per molti partiva con i favori del pronostico, dopo aver perso lo scontro diretto si trovava a nove punti dal battistrada anche se c’è da considerare che i ragazzi di Conte devono recuperare una partita.

Per quanto riguarda il discorso Champions League, sembra una gara riservata ad Atalanta e Roma, con i bergamaschi favoriti in quanto hanno tre punti di vantaggio ed una gara in meno.

Per la retrocessione, con Brescia e SPAL che sembrano già condannate, ci sarà una lotta estremamente serrata tra Lecce, Genoa, Torino, Sampdoria, Udinese e Fiorentina che sono racchiuse in cinque punti, con il Cagliari (attualmente a sette punti dalla retrocessione) che guarda la contesa interessato ed allarmato.

Nella Ligue-one, con il PSG che fa la parte del leone, rimangono di grande interesse la lotta per la Champions che vede Marsiglia, Rennes e Lille racchiuse in sette punti e la lotta per non retrocedere con Nimes, St. Etienne e Dijon che si giocano l’ultimo posto utile per rimanere nella massima serie.

La Bundesliga vede una lotta spietata e divertente per il titolo, con il Bayern Monaco che ha recuperato lo svantaggio ed il Borussia Dortmund, il Lipsia ed il Borussia Monchengladbach che sperano in una caduta per recuperare i pochi punti di distacco.

In Liga continuerà il noioso duello secolare tra le due super potenze che hanno staccato le altre, con il Barcellona in vantaggio di due punti sul Real mentre per la Champions League sarà estremamente interessante la lotta tra Siviglia, Getafe, Real Sociedad ed Atletico Madrid tutte racchiuse in due punti.

Infine la Premier per il titolo ha ben poco da dire, si aspetta l’ufficialità matematica per assegnarlo al Liverpool ma Chelsea, Manchester United, Wolves e Sheffield daranno vita ad una grande lotta per gli utlimi due posti utile per la Champions.

Il calcio manca a tutti… forse l’attesa non sarà più così lunga.

Fonte foto: espresso-repubblica.it

Firma: Alessandro Nardi