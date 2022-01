La Serie B in visita al Papa, Balata: “Esperienza intensa e toccante”

Il pontefice oggi ha ricevuto una delegazione di rappresentanza della seconda divisione nell’aula Paolo VI

Lo sport unisce, crea coesione, soprattutto nei momenti difficili. Lo sa bene Papa Francesco, da sempre tifoso del calcio come ogni argentino che si rispetti. Nella giornata di oggi il pontefice ha voluto incontrare una delegazione della Lega di Serie B, capitanata dal presidente Mauro Balata. E’ stata un’occasione per parlare delle iniziative avviate dalla Lega in questi anni, che hanno riguardato la realizzazione di progetti strutturali, interventi diretti nei territori e campagne contro il disagio sociale. Centro del discorso ovviamente è stata anche la pandemia e le conseguenze sulla socialità che da sempre il calcio incentiva. Con un’occhiata cautamente ottimista verso il futuro.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)