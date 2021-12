La serie B e il gol dopo 1301 giorni, ecco la favola di Giuseppe Rossi

Uno dei calciatori più sfortunati torna a fare quello che ama di più, lo fa in una categoria inferiore ma non importa, la gioia è sempre la stessa

In molti leggendo i titoli “Giuseppe Rossi alla Spal” hanno strabuzzato gli occhi. Si perché nessuno si aspettava di vedere in serie B uno che invece gli occhi ce li faceva stropicciare. Madre natura ha dotato il ragazzo italoamericano di un talento straordinario, peccato che la dea bendata gli abbia voltato più volte le spalle. Primi calci tirati negli Stati Uniti poi il trasferimento in Italia da dove partirà alla volta dell’Inghilterra. Per lui stravedeva niente meno che Sir Alex Ferguson ma sarà in Spagna che Rossi troverà l’ “America”. Nel Villareal diventa un idolo assoluto diventando il miglior marcatore della storia del club (82 reti), superato poi nella stagione scorsa da Gerard Moreno (85).

Proprio dal “sottomarino giallo” inizia poi il suo calvario. Una doppia lesione al crociato anteriore gli costa l’Europeo del 2012, con una nazionale in cui iniziava a diventare protagonista. Una serie di infortuni incredibile che però non gli impediscono di tornare ai suoi livelli alla Fiorentina. Memorabile la sua tripletta in rimonta alla Juventus di Conte. Dopo un po’ di tempo, però, i suoi muscoli e le ginocchia non lo vogliono proprio lasciare in pace. Tornerà in Spagna tra Levante e Celta Vigo ma saranno esperienze fugaci. Ci riproverà anche in Italia al Genoa ma senza successo, sconsolato allora torna negli States.

L’esultanza di Rossi dopo la tripletta alla Juventus nella stagione 13/14

Una carriera che prometteva grandissime cose ma un destino beffardo per Pepito. La passione, però, delle volte è più forte di qualsiasi cosa. Non importa dove, non importa in che categoria, quello che più conta è tornare a prendere a calci un pallone. E’ questo quello che muove Rossi che quest’anno decide di ripartire da Ferrara in serie B, a quasi 35 anni. La Spal del presidente Tacopina lo rimette in pista e gli regala una maglia. Lui ringrazia e sabato scorso timbra il suo primo gol in campionato, pesante come un macigno, a Cosenza. Un colpo di testa da tre punti, di certo non la specialità della casa, che lo ricongiunge con un mondo che troppe volte gli ha voltato le spalle ma che lui ha sempre perdonato.

Una favola che non poteva finire in quel modo e che adesso riprende. Non ci saranno palazzi reali, ma a Pepito Rossi non importa, a lui interessa solo giocare ed essere felice.

Glauco Dusso