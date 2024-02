La Serie A vuole più potere, ma la FIGC rimanda al mittente ogni richiesta di dialogo

Tempo di lettura 4 minuti

Sembra essere questo l’adagio su cui si basa il dialogo tra la Lega e il governo calcistico, da una parte la ricerca del cambiamento e dall’altra la ferma convinzione di non mollare le redini del “pallone”

Certamente non è la prima volta che la Lega di Serie A chiede maggior autonomia decisionale e gestionale sul proprio presente e sul proprio futuro. Sembra divenire sempre più necessario un certo distacco dall’asfissiante controllo della FIGC. Ovviamente, da che mondo è mondo, nessuno vuole perdere un potere acquisito e tantomeno lo desidera l’attuale presidente della federazione Gravina. Dall’altro lato della medaglia però, c’è una consapevolezza che si fa sempre più forte e mostra la necessità di un cambiamento, anche radicale, se necessario. Lo ha da poco affermato il Presidente della Lega di A Lorenzo Casini, il quale non desidera probabilmente una vera e propria scissione, ma sicuramente una maggiore autodeterminazione che consenta ai club di avere anche maggior peso, le sue parole sono state infatti inequivocabili: “Attualmente il sistema federale non riconosce alla Serie A quella autonomia e peso decisionale che la Serie A dovrebbe avere rispetto al peso economico“. Appare quantomeno difficile dargli torto, eppure la FIGC non sembra avere le orecchie giuste per ascoltare quella che appare una richiesta di collaborazione e chissà cosa accadrà se e quando la Serie A farà una vera e propria proposta in tal senso. Il presidente della Figc Gabriele Gravina dice che si tratta soltanto di uno strumento di distrazione di massa questo “pensiero” che la Lega di Serie A sta portando avanti. A volte accade che non ascoltare e non collaborare porti più facilmente ad una rottura. La saggezza dovrebbe superare le paure e spronare la Federazione gioco calcio ad avvicinarsi senza timori e cercare una strada migliore per tutti e che possa portare giovamento al sistema. Governare non significa soltanto gestire, né tantomeno dominare un sistema, ma significa, forse ancor di più, impegnarsi affinché questo funzioni e funzioni al meglio delle sue possibilità. Il famoso bene comune che sembra un “valore” ormai desueto.

Gabriele Gravina (Figc) e Lorenzo Casini (Lega Serie A)

Vediamo un pochino meglio cosa cerca e cosa desidera la Lega di Serie A. Il Presidente Casini riporta che l’assemblea di Lega ha deciso di avviare un percorso per valutare soluzioni organizzative di maggiore autonomia simili al modello della Premier League, dove c’è un sistema federale che quindi non significa scissione definitiva, ma decisioni “meno” univoche. Ovviamente non si parla di uscire dalla FIGC, ma il non accettare nemmeno il dialogo su un cammino che la Serie A ha ormai deciso di intraprendere (“I club all’unanimità hanno deciso di andare verso questo percorso” afferma Casini), porterebbe ad ogni futura considerazione necessaria. La maggiore autodeterminazione di cui si parla non riguarderebbe soltanto il lato economico, ma anche decisionale, su questioni, ad esempio, come le regole sugli extracomunitari, sui vivai, sulle liste delle squadre, tutte cose che oggi sono decise esclusivamente dalla Figc. Lo scopo, ribadito da Casini non è quello di una mera contrapposizione, ma piuttosto quello di migliorare il sistema.

Siamo sicuri che l’eventuale cammino sarà lungo e tortuoso e ancora molti anni si perderanno nel cercare di discutere su quale sia il sistema migliore per riportare il nostro calcio ai livelli di qualche decennio fa, ci piace pensare, però, che dietro a meri ed esclusivi interessi economici ci sia ancora qualcuno che pensi anche e realmente al calcio per quello che è ed è sempre stato, uno sport che trascina milioni di persone verso gioie, entusiasmi, pene e dolori, verso emozioni uniche e forti come poche altre cose riescono a donare.

Fonti foto: chefstudio.it; corriere.it

Luigi A. Cerbara