La serie A va in pausa: il Napoli scappa, dietro il Milan tornano Juve e Inter

In Italia arriva la sosta per il mondiale a cui la nostra nazionale non parteciperà. Partenopei lanciati mentre a seguire tornano in auge le storiche potenze del torneo, bene la Lazio ma perdono terreno Roma e Atalanta

Non si sa per chi la sosta sarà benedetta o maledetta. Fatto sta che la serie A va nel congelatore fino a gennaio. La situazione vede il Napoli a fare la lepre che dà 8 punti di distacco alla seconda, in questo caso il Milan. La Juventus risale la china con sei vittorie consecutive tallonando i rossoneri al terzo posto, anche l’Inter con sei successi nelle ultime sette giornate si rifà sotto al quarto posto agganciando la Lazio sconfitta ieri a Torino dai bianconeri. Nonostante questo, molto positivo l’andamento dei ragazzi di Sarri. Crollano Roma e Atalanta con una serie preoccupante di risultati negativi. Mou e Gasp rimangono comunque in scia nella zona Europa. La sorpresa Udinese ha perso qualche punto di troppo, comunque ottimo lavoro fin qui di Sottil. Alla ripresa ci saranno gli scontri diretti per il Napoli che affronterà Inter e Juve, questi due match ci diranno le reali ambizioni degli azzurri e se qualcuna delle già citate formazioni potrà rientrare nella lotta scudetto. Vedremo come la sosta rimescolerà le carte e se la squadra di Spalletti manterrà la concentrazione per proseguire in un cammino fin qui praticamente perfetto.

Glauco Dusso