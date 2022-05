La serie A se la giocano Pisa e Monza, l’impresa del Cosenza manda il Vicenza in C

Toscani e brianzoli hanno la meglio in due combattutissimi match di ritorno delle semifinali playoff mentre i calabresi la spuntano ancora una volta per la salvezza, biancorossi che scendono di categoria con una piccola speranza

Sarà Pisa-Monza la finale degli spareggi per salire in serie A, andata giovedì e ritorno domenica. I toscani ringraziano la classifica della regular season dopo la sconfitta dell’andata con il Benevento firmata Lapadula. I ragazzi di D’Angelo sabato hanno risposto con lo stesso punteggio nella gara all’Arena Garibaldi. Di Benali il gol decisivo per i nerazzurri che vanno allo scontro decisivo grazie al terzo posto in classifica. Dall’altra parte inizia male ieri per il Monza che dopo la vittoria nella prima gara (2-1) va subito in svantaggio con il Brescia a causa del gol di Tramoni. Ci pensano Mancuso e D’Alessandro nella ripresa a rimediare regalando la finale alla squadra di Stroppa. Intanto per quanto riguarda l’ambito promozione clamoroso divorzio tra Pecchia e la Cremonese appena salita in A. Non sarà dunque lui a guidare i grigiorossi in massima serie.

Nel playout grande festa a Cosenza con i rossoblu che ribaltano il risultato dell’andata grazie a una doppietta di Larrivey. Grande impresa per Bisoli arrivato in corso d’opera quest’anno. Vicenza che scende in serie C anche se bisogna tenere d’occhio la situazione societaria della Reggina che potrebbe regalare clamorosi sviluppi. La situazione riguardante Luca Gallo e il futuro della società sembra migliorare ma resta monitorata. Vicenda che somiglia molto a quella della Sampdoria con Ferrero, fattispecie in miglioramento anch’essa ma che lascia il Cagliari, terza retrocessa dalla A, con un minimo di speranza.

L’esultanza di “El Bati” Larrivey dopo la doppietta al Vicenza – Fonte sport.sky.it

Glauco Dusso