La Serie A brilla in Nazionale, tante reti durante questa sosta

Diversi calciatori del nostro campionato nella sesta giornata si sono messi in mostra dando indicazioni positive ai propri allenatori

Questa sosta per le nazionali è stata particolarmente fruttuosa per alcuni calciatori della Serie A che hanno trovato gol molto importanti per le proprie nazionali. Tralasciando chiaramente l’Italia, ieri Elmas ha trascinato la Macedonia con una rete nella sfida contro Malta, mentre nel Belgio Lukaku ha trovato una doppietta nel 6-0 contro l’Estonia che ha visto anche il sigillo di De Katelaere, con entrambi i giocatori che torneranno carichi per le nuove sfide con Roma e Atalanta. Da Svezia-Austria arrivano ottime notizie per Atalanta e Inter con Holm che ha segnato il gol della bandiera degli svedesi nel 3-1 subito contro gli austriaci che volano grazie alla doppietta di Arnautovic. In rete anche Lovric dell’Udinese con la Slovenia contro San Marino e Duda del Verona con la Slovacchia contro Liechtenstein.

