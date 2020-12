La seconda vita del Lipsia

La squadra di Nagelsmann ha iniziato alla grande anche questa nuova stagione, nonostante le cessioni di quest’estate

Negli ultimi anni il campionato tedesco ha spesso sfornato squadre di qualità, che anche all’ombra della corazzata Bayern Monaco sono riuscite a mettersi in mostra sia in Germania che in Europa. Tra queste c’è senza dubbio il Lipsia che dopo l’ottima scorsa stagione sta cercando di rimanere ad alti livelli.

Dopo la semifinale di Champions League ed il terzo posto in Bundesliga dello scorso anno, gli uomini di Nagelsmann sono riusciti a qualificarsi in un girone di Champions molto duro (eliminando il Manchester United) ed in campionato sono secondi a pari merito col Bayern Monaco (a -1 dal Bayer Leverkusen). Questo nonostante diverse cessioni importanti, tra cui quelle di Ethan Ampadu ma soprattutto di Timo Werner al Chelsea. I ragazzi di Nagelsmann infatti, grazie all’ottimo lavoro di società ed allenatore, giocano ormai col pilota automatico, seguendo principi più che sistemi di gioco particolari. Nelle ultime tre gare tra campionato e coppe il Lipsia ha scelto tre moduli differenti (4-3-3, 4-4-2 e 3-4-3), ma il gioco non ne ha risentito e sono anche arrivate tre vittorie consecutive. I tedeschi giocano in modo propositivo, costruiscono l’azione dal basso e cercando di non buttare mai via la pallone, mentre dal centrocampo in su tentano spesso la verticalizzazione, per poi effettuare un aggressivo contro pressing subito dopo aver perso il possesso palla. Il Lipsia è una squadra giovane, dinamica, esuberante, ancora acerba sotto alcuni aspetti, ma ormai in grado di giocarsela alla pari con tutti, sia in patria che all’estero.

Il modo di giocare della formazione della Red Bull ricorda molto il Liverpool di Jurgen Klopp, che neanche a farlo apposta sarà l’avversario dei tedeschi in quello che si preannuncia uno dei più interessanti ottavi di finale di Champions League. Un vero e proprio test di maturità per il Lipsia, che pur partendo sfavorito ha già eliminato big del calibro dell’Atletico Madrid (quarti di finale della scorsa edizione) e Manchester United (quest’anno nel girone) e farà di tutto per ripetersi. Non sarà facile visto l’avversario (stesso discorso per il campionato), ma l’occasione è la migliore possibile per fare il definitivo salto di qualità da squadra promettente a top team.

Luca Missori

(Fonte immagine: Okcalciomercato.it)