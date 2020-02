La scomodità vincente dell’essere Maurito Icardi. Segna più di quando era in Italia

Un giocatore che sta dimostrando più il genio che la sregolatezza, calandosi alla perfezione che nel ruolo di attaccante della batteria offensiva del Psg. Siamo sicuri che il distacco abbia avvantaggiato più i nerazzurri che l’argentino?

Quando Diego Armando Maradona apostrofò Mauro Icardi come un traditore per aver “soffiato” Wanda Nara a Maxi Lopez, si comprese palesemente che l’avventura del calciatore avrebbe portato con sé su binari paralleli anche un train de vie di fatti e misfatti social-mente in-utili.



Lo scenario che però nessuno aveva ipotizzato era che il ragazzo fosse in grado ad un certo punto, più di far parlar delle gesta sportive che della sua pindarica love story. Ebbene sì, perché Icardi già ai tempi dell’Inter riusciva a far registrare il termometro dell’hype sportivo, quello quindi apprezzato dagli amanti del calcio giocato, su dei valori di tutto rispetto, seppur fuori dal campo non riuscisse a gestire nel modo migliore le maldicenze che si rimpallavano tra social e televisione.



Un paese come l’Italia, che si nutre di gossip quanto di pallone ha visto in lui un mix perfetto per rotocalchi e riviste settimanali, ma che a conti fatti gli ha dato anche il ben servito, indicandogli la strada per lidi meno al centro dello star system.



Conti alla mano il marito di Wanda in diciannove partite giocate nel Psg ha totalizzato la bellezza di diciassette goal, alla stregua del brasiliano Neymar ma meglio di Zlatan Ibrahimovic, che invece al netto delle stesse ne fece quindici. Numeri notevoli se pensiamo che Maurito è alla prima stagione in Francia e che doveva essere un rincalzo ad un Cavani che voleva tornare alla ribalta e Mbappė che invece voleva cucirsi un ruolo più da rapace dell’area.



Ad oggi la cifra che il Paris Saint Germain dovrebbe sborsare per assicurarsi le prestazioni del giocatore si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Impensabile all’inizio del campionato francese che la squadra avrebbe preso in considerazione la possibilità di esercitare il riscatto. Le valutazioni del caso portano tutte acqua al mulino del calciatore, che paradossalmente si trova adesso nella posizione di poter decidere se, quando e dove giocare la prossima stagione. Anche perché finché Icardi riuscirà ad anteporre i goal alle chiacchiere over i 90 minuti, per lui (et familia) ci sarà sempre un futuro.