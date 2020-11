La scaramanzia e l’Ajax del Calcio totale

Una delle più grandi squadre di sempre non osava sfidare la sorte, scopriamo alcuni tra i riti scaramantici di Cruijff e compagni

La superstizione degli sportivi è un argomento da sempre fonte inesauribile di aneddoti divertenti. Questo perché la scaramanzia, in tutte le sue forme, è tanto irrazionale quanto difficile da ignorare per chi segue una routine finalizzata ad ottenere un obiettivo. In fondo in fondo nessuno pensa che il risultato finale di una partita dipenda da un singolo gesto, da un rituale personale, ma perché non farlo, perché sfidare la sorte quando basterebbe poco per portarla dalla propria parte. Nel calcio in particolare, la maggior parte degli atleti è superstiziosa, ma ci sono squadre dove questa tendenza era ed è ancora più esasperata.

Un esempio è quello dell’Ajax del Calcio Totale, una delle squadre più forti di sempre, che nonostante questo della scaramanzia proprio non poteva fare a meno. Stando alle parole del fisioterapista Salo Muller, prima di ogni partita i giocatori si recavano al tavolo dei massaggi seguendo un ordine numerico preciso. Cruijff, la stella della squadra, aveva il numero due, Swart, il suo compagno d’attacco, aveva il numero tre, il mediano Muhren il quattro, mentre l’ultimo era sempre il portiere. Se il giocatore a cui toccava il massaggio era al bagno o si stava allacciando gli scarpini gli altri aspettavano e non osavano scavalcarlo. Una volta finito il massaggio poi, Muller doveva dire ad ogni calciatore un qualcosa di speciale, di personalizzato, un incoraggiamento diretto a lui e a lui soltanto. Alla punta Groot diceva: “Henk, una partita molto molto buona” ripetendo molto due volte, se si sbagliava e lo pronunciava una volta sola Groot rimaneva lì e aspettava che il fisioterapista si correggesse. Al portiere Stuy diceva “piglia piglia”, per essere di buon auspicio, all’ala Keizer invece dava una pacca sul sedere e aggiungeva: “Vai Piet fai del tuo meglio”. C’erano poi alcune superstizioni singole: Swart ad esempio faceva baciare gli scarpini a sua figlia prima di ogni gara, mentre Cruijff, in barba agli sponsor, voleva giocare sempre con i suoi scarpini più vecchi, anche se bucati.

I rituali in ogni caso variavano da competizione a competizione. Prima dei match europei i calciatori giocavano a carte in hotel, le squadre ovviamente erano sempre le stesse e se si organizzavano dei tornei, il tabellone di partenza non cambiava mai. A Bennie Muller invece veniva intimato di indossare il suo berretto da sci portafortuna e di comprare una salsiccia “amuleto” sempre nello stesso posto, da Hergo, un macellaio kosher che si trovava a Beethovenstraat, una delle vie principali della parte sud di Amsterdam. Nel 1967, prima del quarto di finale di Coppa dei Campioni contro il Dukla Praga, Muller dimenticò di mettere il berretto fortunato in valigia e trovò Hergo chiuso, rimanendo quindi privo anche del talismano preferito dai suoi ragazzi. L’Ajax perse il match 2-1 ed ancora oggi alcuni giocatori danno la colpa al loro fisioterapista.

