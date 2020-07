La Sampdoria vede la salvezza, Cagliari battuto 3-0

I blucerchiati dominano dall’inizio alla fine, doppietta di Bonazzoli e rete di Gabbiadini in apertura

Una partita a senso unico quella andata in scena a Marassi questo pomeriggio. La Sampdoria batte il Cagliari 3-0 avvicinandosi a quella salvezza che fino alla ripresa del campionato sembrava un traguardo fortemente a rischio. Nelle ultime settimane invece i ragazzi di Ranieri hanno trovato la quadra ipotecando la permanenza in Serie A. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo la partita si sblocca subito: all’8′ Jankto crossa dalla sinistra, Gabbiadini coglie di sorpresa l’intera difesa cagliaritana e e devia in rete di prima. 1-0. Il Cagliari prova a reagire, rendendosi pericoloso due volte con Nandez, ma in entrambi i casi Audero si fa trovare pronto. Alla mezz’ora invece è sempre Gabbiadini a sfiorare l’eurogol in mezza rovesciata, la palla però esce di un soffio. Poco male, perché al 40′ i blucerchiati raddoppiano, il merito è di Bonazzoli, che dopo essere stato servito in contropiede da Ekdal trafigge Cragno con un gran sinistro da fuori area. La rete del giovane talento della Samp è anche l’ultima emozione del primo tempo, che si chiude sul 2-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione del Cagliari che però non arriva. Anzi, arriva il 3-0 della Sampdoria. A segnarlo è sempre Bonazzoli, che con una splendida acrobazia tramuta in goal un altro assist di Jankto. Zenga manda in campo Joao Pedro, Pereiro e Faragò per tentare l’improbabile rimonta, ma a parte un insidioso tiro del primo subentrato non si registrano ulteriori pericoli per la porta difesa da Audero. Negli ultimi venti minuti i ragazzi di Ranieri arretrano, ritirandosi nella loro metà campo e gestendo senza troppi problemi il risultato. La partita scivola tranquilla fino al triplice fischio dell’arbitro che ufficializza la vittoria della Samp. E’ la quarta nelle ultime cinque partite per i blucerchiati, che ora vedono in maniera più nitida la salvezza. Il Cagliari, tre punti più in alto dei doriani, è già tranquillo da diverse giornate, ma oggi è stato autore di una pessima prestazione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Raisport.rai.it)