La Roma vuole essere protagonista

La mancata cessione di Dzeko, gli acquisti di Pedro, Kumbulla e Smalling: i giallorossi si iscrivono alla corsa all’Europa

Due pareggi contro Hellas Verona (punto successivamente revocato a causa della sconfitta a tavolino) e Juventus (2-2), una vittoria esterna in casa dell’Udinese (1-0): questi i risultati ottenuti finora dalla nuova Roma targata Friedkin, che alla ripresa del campionato ospiterà il Benevento di Filippo Inzaghi tra le mura amiche dell’Olimpico.

Dopo le tante voci che si erano susseguite in estate riguardo un presunto esonero dell’allenatore, Paulo Fonseca ha invece mantenuto il suo posto nonostante il cambio dirigenziale: l’allenatore di origini portoghesi era infatti stato scelto dalla precedente proprietà (targata Pallotta, al comando della Roma dal 2012 fino allo scorso anno) e sembrava che il nuovo presidente avesse idee diverse sul tecnico a cui affidare la squadra. L’ex Shakhtar, tuttavia, è riuscito a convincere anche i nuovi proprietari, grazie ai risultati che sino a questo momento sembrano dargli ragione. Nonostante siamo appena alla 3° giornata di campionato i due pareggi con Verona (nonostante i punti persi a tavolino per il caso-Diawara) e Juventus e la vittoria ad Udine sembrano un buon bottino per dare inizio alla stagione, soprattutto in relazione a quelli che sono stati gli sconvolgimenti in fase di calciomercato.

L’allenatore giallorosso Paulo Fonseca

Scaduto il prestito dell’inglese Smalling, vera e propria colonna portante della difesa giallorossa lo scorso anno, c’è stato un momento durante l’estate in cui sembrava che le richieste dello United per una nuova cessione del giocatore fossero troppo esose, impedendo di fatto al centrale difensivo di tornare nella capitale. Durante quelle settimane poi, mentre la dirigenza era impegnata nella complessa trattativa, la Juventus aveva appena venduto il suo centravanti titolare – Higuain – e si era gettata a capofitto sul titolare dell’attacco della squadra di Fonseca, Edin Dzeko, trovando addirittura l’accordo economico con il giocatore. Con tali premesse, l’anno a venire sembrava iniziare con i peggiori auspici per la formazione giallorossa.

Chris Smalling durante il match contro la Juventus della scorsa stagione





Tuttavia, nonostante l’assenza di un DS, la società ha lavorato al massimo per raggiungere i propri obiettivi: dopo l’arrivo del promettente Marash Kumbulla dal Verona, giovane difensore protagonista di un grande campionato lo scorso anno, la dirigenza – vuoi anche grazie alla complicità della Juve, che decise di virare su altri obiettivi – è riuscita a trattenere in squadra il bomber bosniaco, chiudendo la finestra di calciomercato con il ritorno in extremis di Smalling. Se a questo si aggiunge l’acquisto dell’esperto Pedro, proveniente dal Chelsea, la squadra sembra aver riacquistato le prerogative per giocarsi un posto in Europa, disputando una stagione da protagonista come fatto negli ultimi anni.

Fonti foto: forzaroma.info, Sempreinter.com, momentidicalcio.com

Fabrizio Scarfò