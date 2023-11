La Roma vince ma Lukaku sbaglia un rigore, non accadeva dal 2017: è il primo errore in serie A

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante belga non aveva mai fallito con la maglia dell’Inter, ieri il primo tentativo in giallorosso disinnescato da Falcone, nel finale si rifarà con il gol vittoria

Sino ad oggi erano stati 14 su 14. La serie A non aveva ancora visto un errore dal dischetto di Romelu Lukaku. Quando il bomber vestiva la casacca interista era considerato un cecchino in questa speciale esecuzione. Silvestri dell’Udinese lo scorso campionato era riuscito ad ipnotizzarlo, il rigore, però, fu fatto ribattere e il belga non perse il suo primato. Nella giornata di ieri all’Olimpico contro il Lecce nei primi minuti il Var entra in azione. Calcio di rigore per la Roma e quando tutti si sarebbero aspettati sul dischetto Paulo Dybala ecco invece Lukaku. Gli undici metri questa volta sono indigesti, Falcone para mettendo fine alla striscia positiva dell’attaccante in serie A. Non solo, tra club e nazionale non sbagliava dall’agosto 2017 quando con la maglia del Manchester United fu Schmeichel del Leicester a dirgli di no. Ieri sera nessun dramma: Big Rom ha lasciato comunque il segno, nei minuti di recupero ha insaccato la rete della vittoria romanista.

Glauco Dusso