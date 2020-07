La Roma si prende il quinto posto, grazie ad un grande Dzeko – Analisi e pagelle

I giallorossi sbancano lo stadio Grande Torino e si qualificano per la prossima edizione dell’Europa League

La Roma batte 3-2 il Torino, giocando una buona partita incentrata sul possesso palla e con buone trame di gioco. La squadra di Longo ha giocato una partita incentrata prima sul non prenderle, ma quando ha capito che avrebbe potuto pareggiare la sfida, si è anche fatta vedere in fase offensiva.

Entrambe le squadre si schierano con la difesa a tre. Nel Torino la sorpresa è Zaza al centro dell’attacco, con Belotti che va in panchina. Fonseca invece conferma Mhykitaryan e Dzeko davanti, con Carles Perez a completare il tridente.

Sin dall’inizio sono i giallorossi ad avere il pallino del gioco, facendo girare il pallone da una parte all’altra del campo cercando di trovare il varco giusto per calciare in porta. E dopo cinque minuti è Spinazzola ad entrare in area e calciare, ma Ujikani è bravo a respingere in angolo.

A passare in vantaggio è invece il Torino, grazie a Berenguer, bravo a bruciare Mancini sullo scatto e saltare Pau Lopez: 1-0. La Roma però reagisce subito e quattro minuti dopo trova il pari, grazie a Dzeko, bravo a liberarsi in area e a battere Ujikani di sinistro.

I giallorossi hanno sempre il pallino del gioco e rispetto al match d’andata sono meno frenetici e hanno una pazienza maggiore nel far girare palla. Il Toro aspetta e prova a ripartire in contropiede, ma senza successo. La Roma passa al 23esimo e lo fa con Chris Smalling, bravo a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Carles Perez. Il Torino molla un po’ la presa e la Roma continua nella sua manovra: i due trequartisti giocano davanti ai due centrali di centrocampo e formano una sorta di quadrilatero con loro risultando devastanti per gli avversari e aprendo gli spazi per la manovra offensiva dei giallorossi.

Alla mezz’ora Kolarov sfiora il 3-1 direttamente da calcio di punizione, colpendo il palo. Poi il monologo giallorosso prosegue fino alla fine del primo tempo e il match non regala altre emozioni.

Nella ripresa Longo prova a mischiare un po’ le carte inserendo Djidji al posto di Lyanco e a parte questa mossa la squadra granata entra meglio in campo e cerca di segnare il gol del pari, ma senza successo. Il Toro calcia due volte in porta, ma Pau Lopez blocca facilmente.

Al quarto d’ora la Roma trova con Dzeko un calcio di rigore: il bosniaco ruba palla, si fa 40 metri di campo palla al piede e viene steso in area Granata. Dagli undici metri va Diawara che segna il gol del 3-1. Il Torino però reagisce subito e accorcia le distanze con Singo; una rete su cui c’è la grossa complicità di Pau Lopez che si fa scappare il pallone.

Girandola di cambi: nella Roma entrano tra gli altri Veretout e Zaniolo, mentre nel Torino arriva il turno di Belotti, ma a segnare ancora è Dzeko: una rete annullata per fuorigioco.

Finisce con il successo dei giallorossi e la certezza del quinto posto, che equivale alla qualificazione alla prossima Europa League. Per il Torino c’è da salvare lo spirito con cui è rimasto in partita fino alla fine. Forse se l’avesse avuto per tutto il campionato, staremmo parlando di una stagione diversa.

Le pagelle

Pau Lopez 5:incide e tanto l’errore sul gol di Singo; per il resto prova ad uscire sul gol di Berenguer, ma lo spagnolo è bravo e rapido a saltarlo.

Mancini 5,5: bravo in fase di spinta, ma si fa beffare in velocità da Berenguer nell’azione del gol

Smalling 6,5: segna il gol del 2-1. Sempre attento in fase difensiva.

Kolarov 6,5: colpisce un palo su punizione, sfiorando il 3-1. Difende bene e quando può fa partire l’azione dalle retrovie, lanciando i compagni. Forse quella posizione nella difesa a tre può allungargli la carriera.

B.Peres 6,5: bravo e propositivo in fase di spinta, cerca sempre il dialogo con i compagni, specialmente con Dzeko: i due sembrano conoscersi a memoria. (Ibanez 6: ferma Belotti in uno contro uno).

Cristante 6: attento nella sua posizione e quando può si fa vedere in avanti. (Veretout 6: porta dinamismo).

Diawara 6,5: imposta bene e fa un gran lavoro in fase di non possesso. Infine si prende il pallone e calcia il rigore che dà il 3-1 ai suoi.

Spinazzola 6: spinge ed è propositivo propositivo sulla sua corsia. Sfiora anche il gol in avvio di partita. (Zappacosta 6: si fa vedere sulla destra, tocca alcuni palloni, crossa una volta nel finale, ma il suo traversone viene respinto).

C.Perez 6: propositivo, regala l’assist a Smalling per la rete del 2-1. Cerca anche di combinare qualcosa con i compagni, ma spesso è impreciso. (Zaniolo 6: due buone azioni con cui prova a mandare in porta i compagni e un’ammonizione su un tentativo di recuperare palla).

Mhkytaryan 6,5: si muove molto senza palla, combina spesso con Dzeko regalandogli l’assist per il pari. (Perotti: S.V.).

Dzeko 7,5: segna il gol del pari, combina bene con i compagni essendo il loro punto di riferimento, recupera qualche pallone e si procura il rigore con un’azione travolgente.

Fonseca 6,5: Mette in campo una Roma determinata e capace di esprimere un buon gioco. Resta qualche lacuna in fase difensiva, da correggere soprattutto in vista del match contro la Juve e della sfida contro il Siviglia.

Il mister giallorosso nel dopo gara: “Vogliamo vincere l’Europa Legaue, Zaniolo potrebbe partire dal primo minuto contro la Juve”.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: sport.sky.it