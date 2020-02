La Roma prova a ripartire

Successo convincente dei capitolini, che ricevono un’iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione

La Roma, consapevole di doversi rialzare per superare questo periodo nero, parte subito in quarta e dopo una fase iniziale di possesso palla che non ha portato a nulla solo calci d’angolo, al 6′ Dzeko, che come spesso accade gioca più da rifinitore che da punta, serve un pallone meraviglioso a Pellegrini, ma la conclusione del numero 7 termina alta di poco.

Tre minuti dopo Pellegrini restituisce il favore al suo capitano, servendolo con uno spiovente in area di rigore: la punta bosniaca è bravo ad aggirare Rossettini, ma poi ad un passo dall’area piccola, termina a terra.

L’arbitro non considera il contatto decisivo e lascia proseguire.

Il gol è nell’aria ed infatti al 13′ arriva, grazie a Mkhitaryan che recupera un gran pallone nella metà campo salentina e dopo averla portata per qualche metro, serve l’inserimento di Under, che di sinistro non sbaglia.

La notizia più confortante, per i tifosi della Roma, non è tanto il gol di Under, quanto la voglia e la grinta che tutti i giocatori stanno mettendo all’interno della partita.

Al 26′ la Roma costruisce una nuova occasione da gol: Dzeko a metà campo serve con un no-look Under che viene chiuso da due difensori e serve lo stesso centravanti bosniaco, che dal limite dell’area prova a prendere la porta col destro, ma la sua conclusione termina alta.

Rimane sopratutto il grande passaggio di Dzeko, che oggi sembra veramente in partita.

Non c’è pausa, dopo due minuti, Dzeko (sempre lui!) serve Pellegrini che staccandosi dal difensore, può battere in solitudine nel cuore dell’area.

Il tiro del centrocampista termina clamorosamente fuori di un soffio.

Al 33′ minuto, per la prima volta la Roma rischia e come spesso accade è un regalo: Mancini compie un grande intervento ma si fa male, chiede di buttare la palla fuori e Bruno Peres, anziché buttare fuori il pallone lo regala, con un tocco debole al suo avversario che s’invola in area e serve Lapadula, ma Smalling con una chiusura efficace si dimostra provvidenziale.

La Roma, contrariamente a quello che accade di solito non si impaurisce e trova subito il raddoppio: Pellegrini serve Dzeko, che dal centro sinistra dell’attacco romanista serve l’inserimento di Mkhitaryan che supera il portiere dei pugliesi, con un tocco preciso che passa tra le sue gambe.

Il secondo tempo è più sonnolento: il Lecce prova a riaprire la partita e la Roma sorniona aspetta la ripartenza giusta.

Ripartenza che arriva a metà secondo tempo e Dzeko, in due tempi, può festeggiare il suo 12° gol stagionale ed il 3-0.

Il punto esclamativo lo mette Kolarov, che sfruttando l’assist di Perez trova il 4-0 finale.

La Roma coglie tre punti che possono essere un buon inizio (l’ennesimo!) per raggiungere la Champions e andare avanti in Europa, Liverani, pur perdendo, può guardare serenamente al futuro.

Fonseca vede dei miglioramenti al livello caratteriale e promuove Pellegrini: ” Ha fatto una grande partita è uscito solo a scopo precauzionale.

Siamo migliorati a livello mentale rispetto al match di giovedì scorso”.

Pau Lopez: 6,5 Dà sicurezza al reparto e nonostante oggi non debba fare gli straordinari, compie buoni interventi fuori dai pali (e spesso dall’area di rigore!) che sciolgono parecchi nodi che potevano diventare fastidiosi.

Bruno Peres: 5,5 L’unica insufficienza di oggi: nel primo tempo rischia di servire ai salentini la palla del pareggio, in generale è insicuro ed in fase offensiva non si vede.

Smalling: 7 Il solito muro! Ogni palla che passa nella sua zona è roba sua… sembra che abbia la calamita.

Mancini: 7 Torna ad esprimersi sui suoi livelli: vince i contrasti di testa ed è bravo nelle chiusure. Nel primo tempo ne fa una fondamentale e rischia di farsi male.

Kolarov: 6.5 Si gestisce, gli impegni sono tanti e sa che sarà un uomo fondamentale. Diversamente dall’ultimo periodo sbaglia poco ed in fase difensiva è attento in oltre trova il gol del 4-0 finale.

Cristante: 6,5 Gioca bene, con ordine in più di un’occasione, è bravo in fase di copertura. Inappuntabile.

Veretout: 6 Torna a giocare ad un livello più alto delle ultime prestazioni e non è un caso che lo abbia fatto oggi. In questa partita tutti hanno corso bene e tutti hanno contribuito in fase difensiva ed anche lui ha potuto svolgere le sue mansioni senza dover pensare a coprire i buchi degli altri.

Under: 6,5 Ha il merito di aprire le danze dopo pochi minuti, poi per il resto della gara è sempre vivo ed attivo. Sbaglia qualche pallone di troppo ma la sua è una buona prestazione. (dal 60′ Perez: 6 Sfiora il gol con una bella girata e serve l’assist a Kolarov per il 4-0. Per il resto fa “riscaldamento” in vista di giovedì).

Pellegrini: 7 Sempre nel vivo della partita, serve ottimi palloni ad i suoi compagni. Quando la squadra gira lui è sempre tra i migliori, solo che da Pellegrini ci si aspetta che prenda sulle spalle i compagni nei momenti difficili, su questo deve migliorare. (dal 46′ Kluivert: 6 Non riesce a pungere, ma merita la sufficienza per il suo lavoro in fase difensiva).

Mkhitaryan: 7 Gioca un gran primo tempo, fa un gol, un assist ed è sempre nel vivo del gioco, ma nel secondo tempo si riposa…

Dzeko: 7,5 Il migliore in campo: fa assist a ripetizione, torna a prendersi il pallone a centrocampo e cerca il gol con dei tentativi, spesso, velleitari. Lo trova nel secondo tempo. (dal 81′ Kalinic: s.v.)

All. Fonseca: 7 Oggi i suoi ragazzi hanno risposto bene alle sue lezioni di tattica, ma troppo spesso i centrali si trovano soli contro tutti.

Fonte Foto: Luciano Rossi

Firma: Alessandro Nardi