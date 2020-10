La Roma passa a Udine grazie alla rete di Pedro – Analisi e pagelle

Primo successo in campionato per i giallorossi. Partita sofferta sul campo dell’Udinese che incassa la terza sconfitta consecutiva

Altra buonissima prestazione per la squadra capitolina, che continua a trovare conferme e punti solidi su cui puntare per il resto della stagione. Fonseca, dopo aver ottenuto massima fiducia dalla nuova dirigenza, continua a far esprimere un buonissimo calcio alla sua squadra. L’unica fatica è cercare la via del gol, nonostante le molte occasioni, la Roma trova molta difficoltà a mettere il pallone in rete. Non stiamo vedendo sicuramente il miglior Edin Dzeko, forse ancora frastornato e disperso dal mancato trasferimento alla Juventus. Anche questa sera sbaglia tantissimo mancando l’appuntamento con il gol con un’occasione divorata.

Nella prima frazione di gioco il match è molto equilibrato con entrambe le squadre proiettate in fase offensiva alla ricerca del gol del vantaggio. Mirante in più occasioni salva i giallorossi con degli interventi di rilievo. L’occasione più ghiotta del primo tempo passa proprio per i piedi del numero nove della Roma, che solo davanti a Musso, spara il pallone alto in curva, non è sicuramente da lui sbagliare questi gol.

La ripresa porta la firma della squadra di Fonseca che detta il gioco in campo, schiacciando l’Udinese nella propria metà campo. Al cinquantacinquesimo, il neo acquisto Pedro, approfitta di un errore difensivo di Becao e con un destro fulminante all’incrocio porta la Roma sull’1-0. Eurogol dello spagnolo, il primo in maglia giallorossa. Negli ultimi venti minuti la formazione di Gotti prova il tutto per tutto e si proietta in avanti alla ricerca disperata del pareggio. L’estremo difensore giallorosso oggi è insuperabile e salva il risultato su Okaka e Lasagna, grazie anche alla complicità della retroguardia difensiva che alza il muro e concede veramente pochi spazi ai padroni di casa.

Per l’Udinese è la terza sconfitta consecutiva, con ben zero gol segnati e quattro subiti. Per Gotti non tira di certo una buona aria e iniziano ad affacciarsi le ombre di possibili pretendenti per la panchina friulana. Poche le note positive da parte dei giocatori e sorgono solamente tanti dubbi provenienti soprattutto dalle prestazioni della squadra in queste prime tre giornate di campionato.



CONFERENZA POST GARA

Fonseca: “Non possiamo restare così, soprattutto per quanto riguarda la difesa, servono altri difensori”.

Per quanto riguarda la prestazione di Pedro: “Da sempre il massimo sia in allenamento che in partita, è un ragazzo d’oro e un vero professionista”.

PAGELLE ROMA

Mirante 7: para tutto il parabile, abbassa la saracinesca e non concede la gioia del gol all’Udinese. I tre punti sono anche grandissimo merito suo.

Mancini 6: Sempre più leader della difesa, continua a dare grandi segnali di crescita.

Ibanez 7: Un pilastro difensivo, gioca con spavalderia e non sbaglia praticamente nulla. Un muro.

Kumbulla 6.5: Altra ottima prestazione per il giovane neo acquisto giallorosso. Sembra già aver trovato il giusto feeling con i suoi compagni di reparto.

Santon 6: Non si sbilancia troppo in fase offensiva e gestisce molto bene. Prestazione positiva.

Pellegrini 6: Molto presente sia in fase offensiva che difensiva grazie alla sua duttilità. Corre solo un rischio nella ripresa con un pessimo controllo in area. Dall’83’ Kluivert sv.

Veretout 6.5: Presente ovunque, detta legge in mezzo al campo dove alza la diga, quella zona è sua e non si tocca. Altra grande prestazione di sostanza.

Spinazzola 6: Inarrestabile quando punta l’uomo e arriva sul fondo. Nella ripresa si smarrisce.

Pedro 7: Dimostra ancora una volta di essere un fuoriclasse. Regala la prima vittoria alla Roma grazie ad un suo eurogol da vero campione. Dall’83’ Cristante sv.

Mkhitaryan 6.5: Sempre più un pilastro di questa Roma. Si trova alla perfezione con Pedro creando non poche difficoltà alle difese avversarie. Dal 71′ Carles Perez 6.

Dzeko 5.5: Smarrito, senza grinta. Prova a prendersi la squadra sulle spalle ma ancora una volta non da segni del giocatore della passata stagione. Si divora un gol clamoroso nel primo tempo. Dal 93′ Villar sv.

All. Fonseca 6.5: Sembra aver trovato la quadratura del cerchio anche grazie ai nuovi innesti inseriti in rosa. L’ombra di Allegri sembra ormai sparita.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: sport.sky.it