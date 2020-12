La Roma parla spagnolo

I cinque calciatori sono scesi tutti in campo da titolari per la seconda volta in stagione e sempre contro lo stesso avversario

La Roma di Paulo Fonseca, visti i tanti impegni ravvicinati fra campionato ed Europa League, sta spesso ruotando la propria formazione con risultati soddisfacenti vista la sola sconfitta stagionale sul campo del Napoli. Tra gli undici titolari della partita di ieri contro lo Young Boys c’erano tutti e cinque i calciatori spagnoli della squadra, curiosamente già schierati dall’allenatore solo contro gli svizzeri nella gara d’andata.

Se per Pau Lopez è la seconda stagione a Roma. per gli altri fatta eccezione per Carles Perez arrivato nel mercato di gennaio, sono solo i primi mesi nella Capitale. Tranne per il portiere che nella sua esperienza in giallorosso non ha mai convinto fino in fondo ed ha perso il posto da titolare in favore di Mirante, per gli altri quattro calciatori il giudizio può essere positivo.

Carles Perez ha fatto vedere solo parte del suo potenziale, ha grandi doti tecniche ma non sempre riesce a mettersi in mostra come vorrebbe: la titolarità vista anche la concorrenza nel suo ruolo pare ancora lontana. Pedro invece il posto in squadra se l’è guadagnato immediatamente, sembra che giochi nella Roma da molto tempo e la sua esperienza e duttilità hanno fatto si che trovasse fin da subito l’intesa giusta con Dzeko e Mkhitaryan.

Vllar e Borja Mayoral invece nonostante le poche presenze hanno iniziato bene la loro avventura a Roma; l’attaccante è già a quattro centri stagionali mentre il centrocampista sta impressionando sempre di più per le sue capacità di dribbling e gestione del pallone e vista il cattivo stato di forma di Pellegrini non stupirebbe vederlo titolare anche in campionato.

Alessandro Fornetti