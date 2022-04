La Roma lo riabbraccia per il finale di stagione: Spinazzola fuori dall’incubo

L’esterno giallorosso finalmente di nuovo tra i convocati con la Salernitana, ora punta a tornare in campo per le ultime gare dell’anno che vedono la squadra ancora in corsa per la Conference League

Nove lunghi mesi di attesa. E’ questo il tempo passato dall’atroce momento in cui Leonardo Spinazzola lasciò il campo contro il Belgio in barella nell’ultimo Europeo. Ieri contro la Salernitana ha riassaporato l’atmosfera della partita, una convocazione che sa di liberazione per un tunnel sembrato infinito che ora invece gli regala la luce. Lui sembra carico e questo sarà un finale di stagione tutt’altro che banale. C’è una semifinale di Conference League da conquistare per provare a portare fino in fondo una competizione europea. Non solo, è vero che la Juve viaggia spedita ma un pensiero al quarto posto si può sempre fare. Ci sono dunque tutti i presupposti per tornare pian piano protagonista, Josè Mourinho lo ha aspettato tanto, Spinazzola può fargli fare quel salto di qualità nel gioco sulla fascia sinistra. L’ingresso sarà ovviamente graduale però già è tanto riiniziare a sentire l’odore dell’erba.

Glauco Dusso