La Roma ha trovato l’accordo con il Bournemouth ma Zaniolo respinge al mittente

L’offerta del club inglese ha raggiunto i parametri della società giallorossa ma non tocca le corde giuste per Nicolò

L’offerta del Bournemouth è ufficiale: 28 milioni più 4/5 milioni di bonus e il 10% su futura rivendita, ma Zaniolo non è interessato e quindi non si è nemmeno arrivati a parlare del suo eventuale stipendio. L’entourage del calciatore fa sapere che mira ad un club di prima fascia e tutto fa supporre che si attenda l’affondo del Milan. Nicolò avrebbe già un accordo di massima con i rossoneri che gli garantirebbero uno stipendio pari all’attuale, 2,2 milioni di euro sino al giugno 2027. Siamo però a soli 5 giorni dalla chiusura del mercato e le due società devono valutare il beneficio dell’operazione e concludere in un senso o nell’altro. La Roma pensare se tenere in casa un dissidente, non convocato per la prossima partita, o monetizzare per poi andare a prelevare un degno sostituto e, dall’altra parte, il Milan considerare se alzare l’offerta e portare a casa un acquisto utile e promettente.

Luigi A. Cerbara