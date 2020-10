La Roma di Friedkin cambia rotta: 15 ottobre data decisiva?

Negli ultimi giorni è trapelato l’ammontare della perdita di bilancio del club giallorosso (204 milioni di euro), ma la nuova proprietà è pronta a fornire le dovute garanzie e a rilanciare il progetto giallorosso

Friedkin ha le idee chiare su quale futuro vorrebbe garantire alla Roma. Tuttavia il suo piano ambizioso ha bisogno di tempo, le esigenze di bilancio imporranno ancora il solito modus operandi basato su cospicue plusvalenze e su un contenimento degli ingaggi. Nonostante questi paletti imposti dal Fair Play Finanziario, che per alcuni club vale e per altri no, i giallorossi sono riusciti a costruire per Fonseca una rosa di altissima qualità.

Il nuovo ds sarà chiamato ad un lavoro colossale per far quadrare i conti. La caccia è aperta, la preda più ambita rimane Fabio Paratici. Il 15 ottobre l’Assemblea degli azionisti della Juventus si riunirà per pianificare il futuro del club e si discuterà anche il destino del dirigente bianconero. Alcune testate giornalistiche, sottolineando il desiderio di fornire un’aurea più internazionale al club capitolino, sostengono che la prima scelta resti Rangnick.

CAPITOLO RINNOVI

Il rilancio della Lupa passa anche dal rinnovo dei big. Stupisce come fra le priorità risulterebbe esserci l’incontro con gli agenti di Dzeko che nell’ultima finestra di mercato è stato ad un passo dalla Juventus.

Il CEO della Roma Fienga vorrebbe spalmare l’ingaggio del centravanti bosniaco in tre, se non addirittura 4 anni. Ricordiamo che Dzeko attualmente percepisce la bellezza di 7,5 milioni di euro. Saranno fissati degli incontri anche con gli agenti di Veretout, ritenuto incedibile nonostante le avance di club italiani e stranieri e con quelli di Zaniolo. La società vuole scommettere sul gioiello di Massa fino al 2025.

