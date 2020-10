La Roma di Fonseca cresce sempre di più

Ottima la prestazione contro il Benevento da parte dei giallorossi, ottime risposte dal reparto offensivo

Seconda vittoria consecutiva per i capitolini che non perdono terreno e rimangono molto vicini al treno di testa. Lunedì sarà la prima prova importantissima per la squadra di Fonseca, che affronterà il Milan a San Siro.

Sicuramente il tecnico portoghese ha avuto risposte importanti nel match di ieri, soprattutto dal reparto offensivo guidato da Edin Dzeko, che sembra aver lasciato alle spalle i tormentoni del calciomercato e finalmente lo ritroviamo tra i marcatori grazie alla doppietta contro le streghe.

Pedro e Mkhitaryan continuano a dimostrare la loro classe infinita, giocate spettacolari e un’intesa sempre più in crescita.

Carles Perez sicuramente ha sempre dimostrato la sua tecnica e intelligenza calcistica, apprese nel Barcellona. Fonseca può contare anche su di lui per un ottimo aiuto in attacco.

Ieri sono sorti un po’ di problemi in fase difensiva con qualche distrazione di troppo che ha permesso al Benevento di mettere in difficoltà la Roma soprattutto nella prima frazione di gioco. In attesa del rientro di Smalling alla guida della difesa, sicuramente la retroguardia difensiva giallorossa è in continua crescita e in fase di miglioramento soprattutto per i nuovi innesti. La squadra si trova in ritiro a Trigoria fino a lunedì prima del match con i rossoneri a causa della positività al Covid-19 di Calafiori. La società non vuole rischiare di ritrovare in rosa nuovi contagi. Giovedì li aspetta la prima sfida del girone di Europa League contro lo Young Boys, siamo sicuri che i giallorossi mettano in campo la stessa grinta che abbiamo visto ieri.



Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: sky.sport.it