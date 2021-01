La riscossa di Insigne

Prima parte di stagione col botto per il fantasista partenopeo, che sogna il gol numero 100 contro la Juventus in Supercoppa

A volte il calcio sa essere crudelmente ironico: Lorenzo Insigne è nato e cresciuto a Napoli avendo come idolo Alessandro del Piero e stasera da capitano dei partenopei potrebbe strappare la Supercoppa proprio a quella Juventus che una volta fu del Pinturicchio. Non solo, Lorenzo nella gara coi bianconeri potrebbe raggiungere quota 100 reti in maglia azzurra ed entrare ancor di più nella storia della società campana.

A prescindere dall’esito della Supercoppa comunque, quella che si sta per concludere è una delle prime parti di stagione migliori della carriera di Insigne: 9 reti e 3 assist in 14 gare di campionato, ancora a secco invece in Europa anche a causa del turnover ragionato di mister Gattuso. Oltre ai gol però l’impressione che dà il fantasista partenopeo è quella di essere diventato un leader a tutto tondo, capace di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti della partita in cui è necessario un cambio di passo. Classe e continuità, unite ad un’ottima capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco partendo da sinistra e lasciando senza punti di riferimento gli avversari. Insigne è sempre più l’innesco principale della manovra offensiva del Napoli e spesso ne diventa anche il terminale, avendo affinato quelle abilità sotto porta che in passato erano state un suo tallone d’Achille. I tifosi partenopei non possono riempire lo stadio Diego Armando Maradona causa pandemia, ma non gli stanno facendo mancare il proprio appoggio anche a distanza.

Il percorso di maturazione definitiva di Lorenzo il Magnifico in vista del prossimo Europeo passa soprattutto per sfide come quella di stasera, a Reggio Emilia, contro la Juventus. Una partita che non è mai banale, soprattutto quando mette in palio un titolo e che per Insigne potrebbe essere doppiamente memorabile nel caso in cui diventasse la partita del suo centesimo gol con la maglia del Napoli. Il futuro è tutto da scrivere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)