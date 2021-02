La riscossa degli scontenti: Inter in testa con vista derby

Il match di ieri con la Lazio ha regalato il primo posto ai nerazzurri, una prestazione che ha messo in evidenza pedine che fino a qualche mese fa non erano soddisfatte della loro situazione, ora bisogna confermarsi nella stracittadina

L’Inter al primo posto solitario nel girone di ritorno non si vedeva dai tempi del triplete. Undici anni fa alla guida della compagine meneghina c’era Josè Mourinho, personalità spiccata e condottiero spavaldo. Adesso Antonio Conte, tolta l’ultima polvere del passato bianconero, è pronto a raccoglierne l’eredità e la prestazione offerta ieri sera contro la Lazio ne è il certificato più assoluto. In un momento storico di vacche magre per il calcio in generale ma soprattutto per la società nerazzurra in procinto di cambiare proprietà, il tecnico pugliese ha fatto di necessità virtù rispondendo ad un mercato quasi inesistente. La rivalutazione del materiale umano che aveva a disposizione era necessaria. Il successo che ha permesso il sorpasso al Milan ha messo in luce proprio questo aspetto.

Il sorriso più grande è quello che si allarga sul volto di Milan Skriniar. Lo slovacco è tornato ai fasti della prima stagione interista dimostrando che con il duro lavoro ci si può adattare a situazioni dapprima sconosciute. La scorsa stagione giocava a singhiozzo, finendo anche per un periodo nel dimenticatoio. Adesso il ruolo di “braccetto” destro della difesa a tre sembra andargli a pennello, rimbalzando avversari e ripartendo. Chi si lamentava della cessione di Godin adesso può celebrare uno Skriniar nuovo di zecca che, chissà, probabilmente con la permanenza dell’uruguagio avrebbe faticato ad avere la continuità di adesso. Un punto solidissimo anche per il futuro.

Parliamoci chiaro, non si possono fare discorsi al miele come “amore ritrovato” oppure “il calciatore è saldo nel progetto Inter”. La parabola di Christian Eriksen, però, sta leggermente puntando verso l’alto e le ultime settimane lo testimoniano. La gara di ieri sera conferma i progressi del danese nell’adattarsi a un ruolo che sicuramente può ricoprire. L’Inter, poi, ha bisogno di qualità lì in mezzo e i piedi del numero 24 sono merce rara in questo momento. Conte ci ha lavorato duramente su di lui, questo è evidente, e piano piano i risultati, se non sfolgoranti, si iniziano a vedere.

Infine arriviamo alla pedina forse più controversa, Ivan Perisic. Il croato dopo il triplete con il Bayern Monaco non è stato riscattato dai tedeschi ed è tornato infiocchettato a Milano. Quasi controvoglia e per assenza di offerte allettanti l’esterno è rimasto in rosa nonostante sapesse che il ruolo per lui era quello di rincalzo, in una posizione tra l’altro non nelle sue corde, anche in questo caso il lavoro di Conte e del suo staff ha portato a dei sicuri miglioramenti. D’altronde il mercato bloccato nerazzurro ha giocoforza condotto alla valorizzazione delle risorse interne. Le ultime due partite in campionato di Perisic sono incoraggianti. Dieci giorni fa il gol della sicurezza a Firenze, ieri una partita di abnegazione e copertura su Lazzari che poteva diventare una spina nel fianco. Servono ancora conferme ma siamo certi che il solco sia tracciato.

In rampa di lancio c’è Vecino, tornato da poco a disposizione. Chissà che anche il centrocampista “dai gol pesanti” non possa essere l’ennesimo ripescato in casa interista.

Domenica c’è il derby, l’Inter spesso e volentieri ha abituato i suoi tifosi a picchi di gioia incredibili per poi ricrollare un attimo dopo. Tutto quanto detto finora non varrà nulla se contro il Milan non ci sarà una prestazione di altissimo livello, quindi si continua a navigare a vista. Il lavoro fatto fin qui in campionato è incoraggiante, adesso però si fa sul serio e bisogna confermarsi. Con una partita a settimana l’obiettivo può essere centrato.

Glauco Dusso