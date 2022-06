La risalita azzurra continua: l’Italia vince e convince con l’Ungheria

Nella seconda giornata di Nations League la squadra di Roberto Mancini conferma quanto di buono visto con la Germania battendo (2-1) la nazionale di Marco Rossi. Prosegue la rifondazione del c.t.

Il nuovo corso della nazionale italiana continua sotto i migliori auspici. Il ciclo chiuso con la “finalissima” di Wembley contro l’Argentina aveva demoralizzato i tifosi azzurri. Da non credere che l’Italia vista trionfare all’Europeo poco meno di un anno fa si fosse sgretolata così. Chi ci ha sempre creduto è Roberto Mancini e con la Germania ha iniziato a gettare le basi per quello che verrà, d’altronde il prossimo grosso obiettivo diventa Euro 2024. Dopo l’ottima impressione destata sabato a Bologna appunto contro i tedeschi, ieri sera in quel di Cesena è arrivata la conferma che qualcosa di buono su cui lavorare c’è eccome.

La seconda giornata di Nations League per gli azzurri è stata l’Ungheria, altra occasione per lanciare giocatori nuovi, dare conferma a chi c’era già e diventerà caposaldo del futuro. L’Italia di oggi e di domani non può fare a meno di giocatori come Donnarumma, Barella e Pellegrini, per fare qualche nome. Gli ultimi due, guarda caso, sono entrati nel tabellino per il 2-1 finale. Un risultato che poteva essere molto più abbondante a favore degli azzurri se non ci si fosse messa la sfortuna e qualche imprecisione. Primo tempo da incorniciare, con la partenza dal primo minuto di Willy Gnonto, uomo del momento per l’Italia, che formava l’attacco leggero insieme a Raspadori e Politano.

Successo quello di ieri sera che infonde ancora più fiducia per il cammino di rinnovamento italiano, lungo il solco tracciato contro la Germania. A sbloccare il match di Cesena ci ha pensato Nicolò Barella con un gol dei suoi. Conclusione potente sotto il sette, confermandosi trascinatore della squadra. L’Italia, però, è formata da un gruppo importante, da sottolineare la prestazione di Politano. Imprendibile per gli ungheresi e ispiratore del 2-0 di Pellegrini che di fatto chiude la prima frazione. Per l’esterno del Napoli anche una clamorosa traversa nella ripresa prima che Mancini con un goffo autogol ridesse speranze all’Ungheria.

Note di merito, comunque, un po’ per tutti. Alessandro Bastoni inizia a prendere confidenza anche con l’Italia. L’eredità di Giorgio Chiellini è da maneggiare con cura ma il ragazzo ha qualità. Il rientro di Spinazzola, inoltre, riconsegna alla nazionale una fascia sinistra di tutto rispetto. Gli altri reparti stanno cercando se stessi ma il tempo per sperimentare, ahinoi, c’è.

L’Italia, dunque, conferma che la risalita dal fondo in cui si era precipitati con la Macedonia del Nord è partita. Roberto Mancini, come sempre, prova e lancia nuovi giocatori. L’ultimo della lista è stato Alessio Zerbin che ieri sera, da giocatore del Frosinone ma di proprietà del Napoli, ha fatto il suo esordio assoluto in nazionale maggiore. Chissà che il commissario tecnico non infonda coraggio anche agli allenatori di serie A, i giovani italiani ci sono, vanno solo fatti giocare.

Glauco Dusso