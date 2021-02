La rinascita di Andre Silva

L’attaccante portoghese è inarrestabile da quando si è trasferito a Francoforte

Andre Silva è letteralmente rinato in Bundesliga. L’attaccante portoghese, che in Italia ha vestito la maglia del Milan non lasciando bei ricordi, è tornato a segnare con grandissima continuità e punta a trascinare la propria squadra, l’Eintracht Francoforte, verso l’Europa.

La punta è il principale realizzatore di una compagine che viaggia sulle ali dell’entusiasmo e che non perde in campionato da due mesi; quinta posizione in classifica e tanta voglia di scalarla ancora. Andre Silva ha realizzato addirittura 17 reti e quattro assist in diciannove partite giocate, secondo nella classifica marcatori soltanto all’irragiungibile Robert Lewandowski. Il portoghese ha ritrovato non solo grande continuità ma anche quella fiducia in se stesso che in Italia sembrava non avere e ora punta ad una super stagione per guadagnarsi anche la chiamata del ct del Portogallo in vista del prossimo Europeo.

Il calciatore grazie a questa splendida prima parte di stagione ha messo nel mirino il record di reti segnate in una stagione da un calciatore dell’Eintracht Francoforte che appartiene a Bernd Holzenbein che nella stagione 1976/1977 siglò 26 reti; sembra invece alla portata il secondo posto con le venti reti messe a segno da Anthony Yeboah nel 1992/1993.

Alessandro Fornetti