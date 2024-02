La resa di febbraio: Inter e Psg con la strada quasi spianata

Tempo di lettura 1 minuto

In Italia e in Francia solo clamorosi ribaltoni potrebbero cambiare la situazione in vetta alla classifica, in serie A e Ligue 1 le avversarie fanno harakiri

Il mese di febbraio ci consegna due campionati, quello italiano e quello francese, che hanno un’analogia: ognuno ha la sua lepre in vetta e difficilmente saranno raggiunte. In serie A ecco l’Inter che dopo 24 giornate, 25 per quasi tutte le altre, si trova a 9 punti dalla seconda e 11 dalla terza dovendo recuperare una gara. Queste due squadre rispondono al nome di Juve e Milan, entrambe claudicanti nell’ultimo weekend. I bianconeri addirittura nell’ultimo mese, visto che hanno messo insieme 2 punti in 4 match. Ieri sera i rossoneri sono caduti rovinosamente a Monza mancando il sorpasso alla Vecchia Signora e perdendo ulteriore terreno sui cugini. Solo rari colpi di scena potrebbero riaprire la contesa. Idem in Francia dove ormai il PSG fa un campionato a sé. I parigini dopo 22 giornate hanno 13 lunghezze sulla seconda, in questo momento il Brest. Nizza e Monaco che avevano provato a tenere il passo sono man mano crollate, come nell’ultima giornata visto che hanno perso rispettivamente con Lione e Tolosa. La corsa ai posti Champions League: ecco cosa può appassionare ora i francesi, la vetta è con tutta probabilità andata.

Glauco Dusso