La quiescenza degli stadi. Due mesi dall’ultima a porte aperte

Il 4 marzo veniva giocata l’ultimissima partita di calcio con i tifosi assoluti protagonisti. Poi l’inizio della reclusione a causa del Covid-19

Chi abita nei pressi di un impianto sportivo come lo stadio di calcio, in queste settimane forzate di quarantena, avrà, dal più al meno interessato, avuto in parte il piacere di non sentirsi disturbato dal suono gutturale che esso emetteva una o al massimo due volte a settimana. Per non parlare del traffico e le manovre di circolazione alterate nel quale occorre costantemente incombere per poter defluire al meglio e consentire delle vie di fuga.

Il posticipo di Serie B del 4 marzo 2020, tra Spezia e Pescara entrerà di diritto nella storia. Sarà infatti l’ultima partita che verrà giocata a porte aperte prima dell’intervento del Governo a tutela della diffusione del Covid-19. La nota dolente è non avere alcuna certezza o un barlume di programmazione, impossibile peraltro, circa il periodo nel quale si potrà nuovamente ritornare a vestire i propri colori e armati di sciarpetta, anche nei mesi più caldi, serrarsi l’uno all’altro con lo sguardo rivolto verso il cerchio di centrocampo.

Col senno di poi, se immaginassimo domani di avere gli impianti aperti senza alcuna avvertenza, pronti a trasmettere l’ennesima battaglia sportiva, al suono di essi, chi vi risiede vicino sarebbe colto da un improvviso déjà-vu nostalgico. Come qualcosa appartenuta al nostro passato per lungo tempo e che, piacevole o meno ha tributato momenti ben precisi nel corso della vita di ognuno. E sentire nuovamente cantare la pancia dello stadio, probabilmente porterebbe non poche emozioni.

Certo, forse per i meno amanti del calcio, il nodo alla gola da sciogliere sarebbe più piccolo, ma siamo certi che la sorpresa malinconica che susciterebbe non avrebbe nessuno a farla da indifferenti. L’orizzonte da scrutare è ampio e in questo momento non lascia i presupposti affinché ci possa essere una terra sulla quale approdare sancendo la parola fine, e quindi inizio a quella che banalmente credevamo fosse routine quotidiana, ma che oggi noi tutti, potendo decidere, vorremmo rivivere gustandone i secondi come fossero delle Herbamelle al mirtillo rosso.

Foto: FC Inter 1908

Cesare D’Agostino