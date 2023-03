La prima di Retegui con l’Italia: punti di forza e difetti da eliminare

L’attaccante oriundo ha debuttato con la Nazionale di Mancini a Napoli. Sua la rete del 2-1 su assist di Pellegrini. No a giudizi affrettati, ma qualcosa è già intuibile

(Rete)gui, d’altronde la parola rete ce l’ha nel nome. Debutto OK ieri sera per l’oriundo del Tigre nella Nazionale di Roberto Mancini. Suo l’unico gol degli azzurri contro l’Inghilterra nella gara d’esordio per le qualificazioni a Euro 2024 (1-2). A dir la verità, la sua prestazione non è stata indimenticabile. La difesa inglese guidata dal duo Maguire-Stones lo ha praticamente annullato per tutta la partita, ma l’italo-argentino ha giocato con grande impegno, sacrificio e determinazione. Il gol è infatti frutto di questi tre fattori, ma la vera domanda é: l’Italia ha trovato finalmente il bomber che si aspettava? Ad oggi la risposta rimane ondivaga. Non c’è assolutamente certezza. Retegui ha avuto a disposizione solamente tre allenamenti con il gruppo azzurro, avrà bisogno di tempo per amalgamare i dettami tattici del Mancio e al contempo dovrà necessariamente trovare feeling e rapporto con gli altri compagni di squadra. Ogni giudizio, dunque, sembra altamente affrettato.

IL RAGAZZO HA FIUTO

Dalle prime battute però è possibile già stilare un mini catalogo tecnico di quelle che sono le caratteristiche e le doti di Retegui. La struttura fisica è quella di un attaccante arcigno, solido e compatto. Non sarà bellissimo da vedere né avrà la qualità e la tecnica del diamante grezzo da lavorare e far splendere, ma le doti e le potenzialità su cui operare non gli mancano. Tra i punti di forza di Retegui, c’è sicuramente la sua qualità nel smarcarsi in area di rigore e farsi trovare già pronto in ottica gol. E’ un attaccante che ha il fiuto del rapace d’area di rigore. Ne è un esempio il gol di ieri in Italia-Inghilterra. Nella rete del 2-1, l’oriundo è bravo due volte: la prima nel capire il recupero del pallone di Barella e quindi nel posizionarsi subito alle spalle di Maguire in uscita e poi nell’evitare la trappola del fuorigioco di Stones e bucare Pickford dopo la geniale imbucata di Pellegrini. Retegui ha i movimenti della punta, qui non ci piove!

PUNTI DA MIGLIORARE

Ai punti di forza, si aggiungono anche quelli deboli e assolutamente da migliorare. Due in particolare i difetti del giocatore di proprietà del Boca Juniors: la lettura del gioco in fase di aiuto verso i compagni e la scarsa capacità nel difendere la palla spalle la porta. Troppi gli anticipi subiti ieri da Maguire, sicuramente non un fulmine di guerra. Il difensore inglese ha avuto troppa vita facile soprattutto nel primo tempo, quando l’Italia non reggeva un pallone in fase offensiva con lo stesso Retegui costantemente divorato dall’esuberanza fisica del giocatore del Manchester United. Si tratta di due caratteristiche che l’oriundo dovrà limare e migliorare. Da questo punto di vista, un approdo in Europa potrebbe aiutarlo e non poco. Opzione percorribile in estate.

Sandro Caramazza