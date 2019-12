La Premier non si fa scappare Ancelotti. Ad un passo dall’Everton

Sono passati otto anni da quando Carlo Ancelotti concludeva la sua ultima esperienza in Inghilterra con il Chelsea. L’allora tecnico dei Blues portò in bacheca il massimo trofeo inglese, battendo per 8-0 il Wigan allo Stamford Bridge. Così facendo stabilì il primato di primo allenatore italiano a vincere la Premier e il secondo straniero a farlo alla prima stagione dopo José Mourinho. In queste ore frenetiche i tifosi dell’Everton certamente staranno rimuginando a quanto accaduto il 9 Maggio del 2010 in casa dei Blues, e sicuramente avranno già pronta, e lucidata nella madia, quella che è stata l’investitura da cavaliere di Sir Ancelotti da Reggiolo, pronto a prendere le redini dei Toffees che non navigano di certo in buone acque ultimamente. Sedicesimi in classifica, una serie di risultati e di prestazioni decisamente non all’altezza e un’ambiente pesante, che via via ha creato una spaccatura con la società, pronta, adesso ad affidare al tecnico ex Napoli le sorti del club. Paradossale come le decisioni societarie di Everton e dei partenopei siano letteralmente opposte. Da una parte i campani con De Laurentiis, in prima linea, hanno sancito la fine dei rapporti con Ancelotti, ritenendolo non idoneo a risollevare le sorti della piazza, dall’altra la squadra e la dirigenza dell’Everton che ritengono proprio l’esperienza del tecnico pluridecorato adatta per ricompattare ambiente, giocatori e società, ricucendo la coltre che dovrebbe riportare così in alto la squadra. Farhad Moshiri, uomo d’affari iraniano-britannico e proprietario del club, dal canto suo ha le idee chiare: offrire circa 6 milioni di euro a stagione al tecnico e il ruolo di manager. Resta da capire quando e come l’allenatore emiliano riuscirà a dribblare il Patron del Napoli, svincolandosi dal contratto con il club campano e poter, quindi abbracciare il progetto della squadra di Liverpool.