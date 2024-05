La paura è alle spalle, ora serve una nuova Udinese

Tempo di lettura 3 minuti

La salvezza raggiunta all’ultimo respiro a Frosinone non può distogliere dalla necessità di un cambio di rotta, si riflette su Fabio Cannavaro

La stagione 23/24 si è da poco conclusa. I tifosi dell’Udinese ancora si stanno riprendendo dallo spavento che mai come in questa annata li ha tenuti col fiato sospeso sino al minuto 95 della gara contro il Frosinone. Dopo 29 anni di serie A senza mai retrocedere il cammino delle zebrette ha vacillato come non mai. Un trend, questo, che sta accompagnando un po’ troppo spesso le stagioni dei bianconeri. Troppa confusione, troppi allenatori cambiati e un atteggiamento in campo che lascia un po’ a desiderare. Fabio Cannavaro è l’ultimo mister dell’elenco che ha cercato di dare qualcosa alla causa friulana. La sua calma, unita all’esperienza di qualche elemento, ha condotto la nave in porto ma non può andare sempre bene.

Passata la paura adesso è arrivata l’ora di pianificare il futuro. Molti hanno spostato la lente d’ingrandimento sulla proprietà. I Pozzo al timone ormai da quasi quarant’anni sembrano aver perso quello smalto di un tempo. Ciò che sta facendo l’Atalanta un tempo era appannaggio dell’Udinese. Scouting, grandi stagioni, enormi plusvalenze e tecnici lanciati verso grandi palcoscenici. Ora regna la confusione. Giocatori venduti all’ultimo minuto e mal rimpiazzati, allenatori col punto interrogativo. I giocatori interessanti ci sono, intendiamoci. Serve però di più. Esempio su tutti Samardzic. Giocatore dalle doti straordinarie ma mai un fattore quest’anno. Se vuoi andare a giocare in una big devi fare la differenza a Udine. Questo non è avvenuto. I trasferimenti saltati all’Inter e poi a Napoli possono aver influito, ma è un’aggravante non una scusante.

Ecco, lo spavento preso in questa stagione dovrebbe portare a un bel punto e a capo.

Cosa fare ora? L’Udinese dovrebbe iniziare a pensare a un progetto nuovo. Con idee chiare, un allenatore ambizioso e giocatori motivati. Se è necessario anche con un cambio di modulo. Il 3-5-2 degli ultimi anni è sembrato più una prigione che una risorsa. Nelle ultime gare qualcosa di nuovo si è visto. I due giocatori a sostegno della punta hanno fatto da novità parziale. Ancora troppo poco.

La priorità adesso è fare chiarezza sulla guida tecnica. I dirigenti nei prossimi giorni parleranno con Fabio Cannavaro per capire la situazione e prendere decisioni sul futuro. L’importante è che le cose siano fatte per tempo. L’Udinese ha bisogno di basi solide e non improvvisate. L’isola felice del calcio italiano, che è stata ammirata da fine anni ’90 in poi, non può essere naufragata.

Glauco Dusso