La partita fantasma

Storia della gara che è stata giocato da un sola squadra ma che ha avuto un enorme valore

In genere siamo abituati a usare e sentire il termine “gol fantasma” anche se nelle ultime stagioni, grazie alla “goal line technology”, stiamo perdendo il senso di questa frase.

In questa storia, invece, parleremo di una partita fantasma, perché quel giorno in campo c’era una sola squadra.

Badate bene: non intendo che una squadra ha dominato la partita, ma che proprio una sola squadra era scesa sul terreno di gioco.

Andiamo con ordine: l’11 settembre 1973, il generale Augusto Pinochet rovescia il governo socialista di Allende, ed instaura la sua dittatura militare in Cile.

Il paese è lordo del sangue dei suoi oppositori, tra cui quello del ex capo del governo, che muore in modo tutt’oggi misterioso.

Pinochet era un sanguinario, lo sappiamo ormai tutti e non esitò a trasformare il grande “Estadio Nacional di Santiago” in una sorta di campo di sterminio a cielo aperto, dove venivano torturati ed uccisi migliaia di oppositori.

Da qui nasce la “pietra dello scandalo”.

Proprio in quel momento, il Cile doveva giocare lo spareggio per l’accesso ai mondiali del 1974 contro l’allora URSS ed il 26 settembre si giocò la gara di andata a Mosca che terminò sullo 0-0.

I problemi sorsero al momento di giocare la gara di ritorno che si sarebbe dovuta svolgere proprio “Estadio Nacional di Santiago”, da dove nacque il problema?

Semplice, partendo dal presupposto che l’URSS era un paese socialista è normale che aveva una forte simpatia (in realtà appoggiava completamente) il governo precedente e poi le notizie aberranti, su cosa accadeva dentro quello stadio, si iniziavano a diffondere con sempre maggiore veemenza.

Alla luce di tutto questo, la federazione dell’URSS, minacciò quella cilena, di non presentare la squadra nel caso in cui non venga cambiata la sede dll’incontro.

Pinochet, che non era esattamente la persona più accomodante del mondo, non accettò queste condizioni e non acconsentì a questo cambio di sede.

La beffa più grande arrivò dalla FIFA, che non accolse il ricorso dell’URSS e non ritenne necessario far cambiare la sede del match.

Così l’URSS non si presentò in Cile, e perse a tavolino quell’incontro e la possibilità di giocare il mondiale del 1974.

E il Cile? Il Cile (probabilmente obbligato da Pinochet) si presentò in campo per attendere che passassero i 45′ che servivano per certificare la vittoria ma Pinochet voleva di più.

In perfetto orario l’arbitro l’austriaco Erich Linemayr, davanti a 15.000 persone (che probabilmente erano li per cercare i loro cari ma che per l’occasione erano stati trasferiti in un carcere normale) fischia l’inizio della farsa.

Qui entrano in gioco due giocatori: Carlos Caszely ed il capitano Francisco Valdes.

Si scambiano il pallone ed avanzano verso una porta sguarnita: Caszely, fino a pochi mesi prima era un sostenitore del governo Allende e avrebbe voluto compiere un gesto clamoroso: arrivare al limite dell’area e scagliare il pallone oltre la traversa.

Un gesto di dissenso che probabilmente gli sarebbe costato la vita, all’ultimo momento ci ripensa e passa il pallone al suo capitano, Valdes, che segna a porta vuota.

La farsa finisce in quel momento e probabilmente le grida di entusiasmo dei sostenitori del partito, quel giorno, si confusero con le grida di tanti innocenti rimaste intrappolate tra le mura degli spogliatoi e delle tribune.

Fonte foto: Zeta Vision

Firma: Alessandro Nardi